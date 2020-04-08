В России призвали обнулить налоги для малого бизнеса
Налоги для малого бизнеса в условиях непростой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса нужно обнулить, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он предложил «вообще забыть», что малый бизнес является фискальным источником бюджета, передает ТАСС.
Омбудсмен, в частности, сослался на опыт Казахстана, где власти уже пошли на такой шаг.
Ранее сообщалось, что с 8 апреля банки начали выдавать беспроцентные кредиты бизнесу на зарплаты сотрудникам. Правительство также ввело для предприятий малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях шестимесячную отсрочку по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога за прошлый год, а ИП с доходами выше 300 тысяч рублей получили четырёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов.
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