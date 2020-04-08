В России призвали обнулить налоги для малого бизнеса

Омбудсмен, в частности, сослался на опыт Казахстана, где власти уже пошли на такой шаг.

Ранее сообщалось, что с 8 апреля банки начали выдавать беспроцентные кредиты бизнесу на зарплаты сотрудникам. Правительство также ввело для предприятий малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях шестимесячную отсрочку по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога за прошлый год, а ИП с доходами выше 300 тысяч рублей получили четырёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов.

