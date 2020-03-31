Мишустин исключил из-под действия налога зарплатные счета россиян
Зарплатные счета россиян в банках не будут облагаться налогом на проценты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Во вторник Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей. Ранее с таким предложением выступил в ходе обращения к нации президент Владимир Путин. По его словам, проценты по банковским депозитам нужно обложить налогом в 13%, сообщает телеканал «360». Позднее в Кремле пояснили, что эта инициатива затронет менее 10% вкладчиков.
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН заявил, что банкам придется повысить ставку, чтобы компенсировать этот налог. Это, по его словам, повысит стоимость денег и может повлиять на ставки по кредитам, прежде всего, ипотечным.
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