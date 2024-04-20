В России предложили создать маркетплейс для продажи стройматериалов

По словам гендиректора «Винзера» Дениса Жалнина, в России отсутствуют крупные логистические хабы для регулирования спроса и предложения.

Жалнин выразил мнение, что для сдерживания роста цен на основные строительные материалы необходимо создать разветвленную сеть логистических хабов по принципу тех, что существуют у крупных российских маркетплейсов и торговых сетей.

Ранее управляющий партнер «Живой комплекс Les» Олег Дедков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на снижение стоимости на загородную недвижимость.

