В России цены на покупку загородной недвижимости за год выросли на 30%
Средняя стоимость загородных домов в России выросла на 30%, передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».
Отмечается, что сильнее всего цены выросли в Саратовской области (+55%), Новосибирской области (+50%), а также в Волгоградской и Челябинской областях (+47%). Меньше всего стоимость загородной недвижимости изменилась в Московской и Калининградской областях (+8%), Смоленской области (+11%), а также в Брянской и Ленинградской областях (+12%).
Рост цен вызвал снижение спроса на загородные дома почти на 25%, в то время как арендой стали интересоваться на 9% чаще, говорится в публикации.
Ранее экономисты спрогнозировали рост числа отказов россиянам в ипотеке. По мнению аналитиков, это связано с желанием банков улучшить качество своего кредитного портфеля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-менеджер Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни»
- В России цены на покупку загородной недвижимости за год выросли на 30%
- Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 1185 см
- Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей бесплатно через СБП с 1 мая
- ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег реки Иордан
- Джон Бон Джови выкупил свою первую гитару и написал на ней трек
- Бойцы ВСУ сдалась в плен российским военным на авдеевском направлении
- СМИ: Во Владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание регионального правительства
- Девять человек пострадали в результате ракетного удара по заводу в Луганске
- Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru