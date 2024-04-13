В России цены на покупку загородной недвижимости за год выросли на 30%

Отмечается, что сильнее всего цены выросли в Саратовской области (+55%), Новосибирской области (+50%), а также в Волгоградской и Челябинской областях (+47%). Меньше всего стоимость загородной недвижимости изменилась в Московской и Калининградской областях (+8%), Смоленской области (+11%), а также в Брянской и Ленинградской областях (+12%).

Рост цен вызвал снижение спроса на загородные дома почти на 25%, в то время как арендой стали интересоваться на 9% чаще, говорится в публикации.

Ранее экономисты спрогнозировали рост числа отказов россиянам в ипотеке. По мнению аналитиков, это связано с желанием банков улучшить качество своего кредитного портфеля, передает «Радиоточка НСН».

