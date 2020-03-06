В России предложили конфисковывать незаконно выведенную валюту
Министерство финансов РФ выступило с предложением конфисковывать незаконно выведенную из страны валюту. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас идет общественное обсуждение инициативы.
Условием для конфискации станет невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1). Изменения предлагается внести в статью УК о конфискации имущества.
В настоящее время деньги, ценности и другое имущество может быть конфисковано в случае получения их незаконным путем.
Ранее эксперты НСН заявили, что Россия начала широкомасштабную борьбу с коррупцией, но некоторые нашли лазейку.
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