В России предложили конфисковывать незаконно выведенную валюту

Министерство финансов РФ выступило с предложением конфисковывать незаконно выведенную из страны валюту. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас идет общественное обсуждение инициативы.

Условием для конфискации станет невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1). Изменения предлагается внести в статью УК о конфискации имущества.

В настоящее время деньги, ценности и другое имущество может быть конфисковано в случае получения их незаконным путем.