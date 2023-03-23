В России повысят МРОТ на 18,5% с 2024 года
23 марта 202313:40
Российские власти проиндексируют с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Пятая задача на текущий год – это повышение благосостояния граждан», - сказал Мишустин, выступая в Госдуме.
Он добавил, что увеличение МРОТ будет сопровождаться темпами выше инфляции.
Ранее депутат Яна Лантрапова обратилась с предложением к Михаилу Мишустину снизить ставку по ипотеке до 2% для всех многодетных семей.
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23 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru