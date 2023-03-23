В России повысят МРОТ на 18,5% с 2024 года

Российские власти проиндексируют с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Мишустин заявил о сильнейшем санкционном ударе по России

«Пятая задача на текущий год – это повышение благосостояния граждан», - сказал Мишустин, выступая в Госдуме.

Он добавил, что увеличение МРОТ будет сопровождаться темпами выше инфляции.

Ранее депутат Яна Лантрапова обратилась с предложением к Михаилу Мишустину снизить ставку по ипотеке до 2% для всех многодетных семей.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭкономикаМРОТ

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