Мишустин заявил о сильнейшем санкционном ударе по России

Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что Россия выдержала сильнейший санкционный удар, который был нанесён по ней в 2022 году, сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин: Целью западных санкций был российский народ

Выступая с ежегодным отчётом в Госдуме он напомнил, что Запад пытался обрушить российскую финансовую систему, нарушить экономические и хозяйственные связи, а также арестовывал счета компаний из РФ и россиян.

Глава правительства также отметил, что западные страны «не брезговали никакими средствами» и взорвали газопровод «Северный поток».

«Ещё прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли... Все вызовы мы преодолевали вместе», - заключил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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