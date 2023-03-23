Мишустин заявил о сильнейшем санкционном ударе по России

Выступая с ежегодным отчётом в Госдуме он напомнил, что Запад пытался обрушить российскую финансовую систему, нарушить экономические и хозяйственные связи, а также арестовывал счета компаний из РФ и россиян.

Глава правительства также отметил, что западные страны «не брезговали никакими средствами» и взорвали газопровод «Северный поток».

«Ещё прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли... Все вызовы мы преодолевали вместе», - заключил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков, сообщает RT.

