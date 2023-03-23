В Госдуме предложили снизить ставку по ипотеке до 2% для всех многодетных семей

Снизить процентную ставку по ипотеке до 2% для всех многодетных семей считает необходимым первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает РИА Новости.

С таким предложением парламентарий обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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По словам Лантратовой, меры поддержки этой категории граждан действуют недостаточно эффективно, а снижение ставки по ипотечным кредитам до 2% могло бы существенно помочь семьям с детьми.

Депутат также подчеркнула, что на сегодня преодолеть демографический кризис в России возможно лишь увеличив число многодетных семей, а для этого необходимо установить для них режим наибольшего благоприятствования.

Ранее, как сообщала НСН, Росстат уточнил данные о численности населения России с учётом переписи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаМногодетные СемьиМихаил МишустинГосдума

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