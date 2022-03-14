В России подтвердили возможность банкротства ушедших иностранных компаний

Иностранные компании, покинувшие российский рынок, могут быть подвергнуты процедуре банкротства. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Отмечается, что это может произойти в период от трех месяцев до полугода.

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При этом Силуанов подчеркнул, что уход иностранных организаций не выгоден никому, добавив, что в России хотели бы, чтобы иностранные компании продолжали работать в нашей стране.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что весь товар в РФ либо импортный, либо квази-импортный, поэтому наш бизнес в глобализованном мире не сможет существовать без иностранных компаний.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:компанияРоссияАнтон СилуановБизнесФинансы
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