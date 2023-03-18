Эрдоган: Срок зерновой сделки продлен
Срок действия зерновой сделки продлен, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта. Трансляцию его выступления из города Чанаккале вел телеканал ТRТ.
«Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами (Россией и Украиной — прим.НСН)», — цитирует Эрдогана ТАСС.
Турецкий лидер также выразил благодарность ООН за усилия, приложенные для продления зерновых договоренностей.
Ранее Украина выступила за продление зерновой сделки с Россией на неограниченный срок. Об этом заявил постпред Киева при ООН Сергей Кислица, передает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 155 / сут.
- Эрдоган: Срок зерновой сделки продлен
- Маск прогнозирует сокрушительную победу Трампа из-за возможного задержания
- Путин в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией приехал на полуостров
- Захарова подчеркнула необходимость отмены всех антироссийских санкций
- Старовойт рассказал об обстреле ВСУ послека Краснооктябрьский
- Пригожин: Примем соответствующие меры в случае противодействия захоронению бойцов ЧВК
- Не такой уж важный «Поток»? Россия добивается справедливого расследования диверсии на газопроводах
- МИД России не позволит Дании «замести под ковер» расследование диверсий на «Северных потоках»
- Новый российский закон позволяет гражданам выходить из гражданства Украины после обращения в МВД
- Крым справедливый. К девятой годовщине «Крымской весны» на Западе примиряются с мысль о российском полуострове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru