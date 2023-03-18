Эрдоган: Срок зерновой сделки продлен

Срок действия зерновой сделки продлен, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта. Трансляцию его выступления из города Чанаккале вел телеканал ТRТ.

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«Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами (Россией и Украиной — прим.НСН)», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Турецкий лидер также выразил благодарность ООН за усилия, приложенные для продления зерновых договоренностей.

Ранее Украина выступила за продление зерновой сделки с Россией на неограниченный срок. Об этом заявил постпред Киева при ООН Сергей Кислица, передает РИА Новости.

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