Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос на треть

Так, в январе-апреле объем поставок легковых автомобилей в Россию вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 237,1 тысячи автомобилей. Отмечается, что 54,1 тысячи экземпляров были ввезены в РФ в январе, в феврале в Россию привезли 44,8 тысячи китайских машин, а в марте - 58,9 тысячи. В апреле же поставки увеличились до 79,4 тысячи автомобилей, побив рекорд, который был установлен в ноябре 2023 года.

В экспорте легковых автомобилей из Китая Россия занимает долю в 14,7%, удерживая звание важнейшего зарубежного рынка. В топ-3 также вошли Мексика (7,4%) и Бразилия (6,6%)

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что цены на вторичном рынке автомобилей выросли на 10-30% и продолжат увеличиваться из-за повышения утилизационного сбора.

