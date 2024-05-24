СМИ: Более 60% россиян недовольны ценами на китайские автомобили
Цена китайских автомобилей вызывает недовольство у 68% россиян, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование экспертов каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research.
При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение. Еще 31% опрошенных отмечают современный дизайн. Вместе с тем 24% водителей сомневаются в адаптированности азиатских машин к российскому климату.
Также 62% россиян отметили, что за последние два года хотя бы раз садились за рубль подобных автомобилей. Однако только 32% россиян удовлетворены их стоимостью.
Ранее агентство «Автостат» назвало электронику, тормоза и коробки передач наиболее слабыми местами китайских автомобилей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru