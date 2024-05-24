СМИ: Более 60% россиян недовольны ценами на китайские автомобили

При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение. Еще 31% опрошенных отмечают современный дизайн. Вместе с тем 24% водителей сомневаются в адаптированности азиатских машин к российскому климату.

Также 62% россиян отметили, что за последние два года хотя бы раз садились за рубль подобных автомобилей. Однако только 32% россиян удовлетворены их стоимостью.

Ранее агентство «Автостат» назвало электронику, тормоза и коробки передач наиболее слабыми местами китайских автомобилей, напоминает «Радиоточка НСН».

