В России побит рекорд покупки рубля

В июне объем нетто-покупок на Мосбирже превышал 176 млрд рублей, в июле уже — 237 млрд рублей. Эксперты признали физлица значимыми нетто-покупателями.

По мнению заведующего кафедрой «Финансы и страхование» Института управления и регионального развития (ИУРР) РАНХиГС Александра Миллермана, население продолжает считать валюту надежным средством сбережения.

«Покупки произошли не одномоментно, это статистика за месяц. Россияне и раньше покупали валюту для разных целей: для туристических поездок, для переезда, для сохранения накоплений», — считает Миллерман.

Обеспеченные россияне вкладывают валюту недвижимость за рубежом, отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Говоря о зависимости налоговых поступлений в федеральный бюджет от курса рубля, аналитик предупредил, что импорт в России не восстанавливается и ослабляет курс рубля.

«Это признак того, что возникшие проблемы с импортом не решаются, а значит, нарастают риски для всей экономики РФ. Тупиковая ситуация с поставками импортных товаров промежуточного и инвестиционного назначения может усилить волну спада в промышленности в ближайший год. Поэтому какое-то время курс рубля будет более-менее стабильным, но в ближайший год наша национальная валюта, очевидно, будет слабеть», — заявил собеседник издания.

Ранее РИА Новости сообщило, что стабилизация российской национальной валюты в первой половине августа поддержит перестройку внешней торговли России в пользу роста импорта, что может ослабить рубль ближе в осени.

