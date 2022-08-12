Эксперты: рубль ослабнет к осени

Как заявил эксперт Сергей Суверов, курс нацвалюты стабилизировался в следующем диапазоне: доллар — от 59,3 рубля до 62,7 рубля, евро — от 60,3 рубля до 63,9 рубля. По его словам, на курс рубля надавили такие факторы, как сокращение экспорта, рост импорта, валютные послабления, в частности в вопросе репатриации валюты экспортерами. Национальную валюту поддерживал сохранившийся большим профицит торгового баланса.

Как заявил аналитик Александр Джиоев, при этом стабильный рубль означает большую предсказуемость во внешней торговле, что должно способствовать улучшению ее динамики. Стабильный курс рубля стимулирует импорт без рисков, сообщил президент ACI Russia Евгений Егоров. По его словам, в условиях нормализации роста импорта курс доллара к осени может уйти выше.

Напомним, российская нацвалюта может ослабнуть, если нефтяные котировки продолжат снижаться.

