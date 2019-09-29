Эксперт: у России есть технологии нефтедобычи при таянии вечных льдов
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН сравнил Парижское соглашение по климату с борьбой Бриджит Бордо за сохранение диких животных по отсутствию результатов.
Тaяние вечной мерзлоты предстaвляет угрозу российской нефтедобыче. Об этом нaписaл aнaлитик Bloomberg Джулиaн Ли.
По его мнению, потепление может окaзaть неблaгоприятное влияние нa север России, являющийся центром добычи в стрaне нефти и гaзa. Опирaясь нa стaтистические дaнные, Ли отметил, что нaчинaя с 1980 годa в последующие 30 лет несущaя способность aрктических фундaментов уменьшилaсь нa 20 процентов. Aнaлитик предположил, что этa тенденция будет прослеживaться и в дaльнейшем.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, который описал процессы нефтедобычи в условиях вечной мерзлоты еще в середине 70-х годов ХХ века в своих научных исследованиях, прокомментировал точку зрения аналитика Bloomberg о связи глобального потепления как угрозе добычи нефти в России. В эфире НСН Танкаев заявил, что у России уже имеются технологии, которые позволяют обеспечить нефтедобычу при ослаблении несущей способности арктических фундаментов.
«В условиях Ямала, там, где есть большие прослойки жильного льда в многолетних мерзлых породах, изменения будут очень серьезные. После оттаивания льдов может увеличиться поверхность мелкого шельфа. Значительная часть Ямала может уйти под воду, но на небольшие глубины. Все это – посильные технические задачи, которые потребуют дополнительных, но не значительных затрат. Это уже делается. Технологические приемы, которые применяются, не дороги», - отметил эксперт.
По мнению Рустама Танкаева, угроза глобального потепления для российской нефтедобычи не является той причиной, которая побудила Россию присоединиться к Парижскому соглашению по климату.
«Те процессы, которые идут в атмосфере Земли, на поверхности океана и суши, давно запущены. И последствия попыток изменить их проявятся через 100 лет, а не сейчас. Попытки оперативно повлиять на климат регулированием квот на углекислый газ нереальны. Какие-то положительные подвижки могут быть. Но они будут незначительные. Потому что углекислый газ, в отличие от метана, не является главным агентом для создания глобального потепления. Парижское соглашение не учитывает все факторы влияния на климат, в том числе – изменение площади полярных шапок. Это процесс, который также затрагивает всех нас, является энергоемким и меняет на климат на Земле.
Конечно, надо бороться с количеством вредных выбросов в атмосферу. Я не спорю с тем, что Парижское соглашение полезно. Но оно не эффективно. Это то же самое, что борьба Бриджит Бордо за сохранение диких животных. Вреальной жизни нет никакх значительных результатов», - считает собеседник НСН.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН раскритиковал инициативу Чубайса о введении «углеродного налога» для промышленных предприятий в России, которые загрязняют атмосферу.
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