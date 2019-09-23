«Зеленый патруль»: Россия является донором кислорода на планете
Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» в эфире НСН рассказал о соотношении кислорода и вредных веществ в российском воздухе.
Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Документ определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Согласно тексту, при этом, каждая страна самостоятельно определяет свой вклад в процесс сокращения выбросов в атмосферу.
Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в эфире НСН поддержал подписание соглашения и отметил вклад российской природы в состояние атмосферы на сегодняшний день.
«Я поддерживаю данную инициативу. Но при этом отмечу, что Россия является донором кислорода на планете. Наши леса, зеленые насаждения, луга, лесостепи, акватории морей и океанов производят больше кислорода, чем площадь нашей территории и больше, чем наши промышленные объекты выделяют парниковых газов. В том числе включая и природные источники, такие как таяние вечной мерзлоты, выбросы вулканов и лесные пожары», - сказал Пукалов.
Проверка реализации целей соглашения будет проводиться каждые пять лет. При этом, введение зеленых и низкоуглеродных технологий нуждается в весомых инвестиционных вливаниях. Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» отметил шаги по борьбе с изменением климата через сокращение выбросов парниковых газов в России.
«Мы планомерно идем к снижению выбросов парникового газа в промышленности, энергетике и в транспорте. Могу сказать, что у нас устойчивая тенденция к этому. Например, замена угля на газ, что более экологично. Появление электробусов в Москве можно считать как звоночек для всей России о том, чтобы следовали примеру. Шажки есть, но, возможно, пока не такие уверенные, как хотелось бы», - заключил собеседник.
Первое глобальное климатическое соглашение было подписано 186 странами, включая Россию. Государства выступили за сдерживание роста средней температуры; повышение способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата; приведение экономики в направлении развития с низким уровнем выбросов.
Разработка и осуществление мер полностью возлагается на национальные правительства.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему России не выгодны «углеродный налог» и Парижское соглашение.
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