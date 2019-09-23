«Зеленый патруль»: Россия является донором кислорода на планете

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Документ определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Согласно тексту, при этом, каждая страна самостоятельно определяет свой вклад в процесс сокращения выбросов в атмосферу.

Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в эфире НСН поддержал подписание соглашения и отметил вклад российской природы в состояние атмосферы на сегодняшний день.

«Я поддерживаю данную инициативу. Но при этом отмечу, что Россия является донором кислорода на планете. Наши леса, зеленые насаждения, луга, лесостепи, акватории морей и океанов производят больше кислорода, чем площадь нашей территории и больше, чем наши промышленные объекты выделяют парниковых газов. В том числе включая и природные источники, такие как таяние вечной мерзлоты, выбросы вулканов и лесные пожары», - сказал Пукалов.