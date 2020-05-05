В России ограничили работу «наливаек»: Под ударом тысячи заведений

Соответствующий законопроект ещё в сентябре 2019 года представили депутаты «Единой России». 17 апреля документ в окончательной версии приняла Госдума, а 24 апреля закон утвердил президент Владимир Путин. Как объяснил депутат Госдумы Александр Хинштейн, инициатива возникла из-за жалоб жильцов на заведения, работающие на первых этажах многоквартирных домов: они зачастую работают круглосуточно. Он назвал такие алкобары «псевдопредприятиями общепита», которые превращают в ад существование жителей многоквартирных домов.

Бары начали переезжать на первые этажи многоэтажек в 2013 году, когда была запрещена торговля пивом в палатках и киосках, рассказал «Ведомостям» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Алексей Небольсин. Новые ограничения на продажу алкоголя побудили владельцев точек переводить их в статус заведений общепита, чтобы иметь возможность продавать алкоголь по ночам.

Ресторатор, владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН поддержал ограничение работы «наливаек», но выразил надежду на дифферцированный подход к заведениям общественного питания.

«Если всех под одну гребенку чесать, это не очень хорошо. В домах есть рестораны хорошего уровня, там тихо, спокойно. Для них это будет не здорово. Рестораны очень разные, рестораторы разные, отношение к ведению бизнеса разное. Публика, которая ходит в рестораны, заканчивает ужинать после 11 часов», - отметил он.

Под запрет могут попасть и добросовестные участники рынка, поскольку в российских городах нет отдельно стоящих помещений для объектов цивилизованного бизнеса, считает президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Как пишет РБК, он выступал против ограничений.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорил «Коммерсанту», что под ограничения могут попасть до 10 тысяч заведений по всей России. По данным сервиса «2ГИС», в России в жилых домах располагаются более 5 тысяч баров, 3 тысяч ресторанов и 200 рюмочных.

По мнению сооснователя нескольких пивоварен Павла Ольшанского, большинство подпадающих под ограничения заведений будут переоформляться из предприятий общепита в магазины, но это процедура длительная и требующая дополнительных вложений.

