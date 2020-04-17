Госдума ограничила работу «наливаек» в многоквартирных домах

Куратор инициативы, депутат Александр Хинштейн назвал такие точки «псевдопредприятиями общепита», которые превращают существование жителей многоквартирных домов «в настоящий ад».

«Наливайки» обходят закон о запрете продажи спиртного в вечернее и ночное время, работая как кафе.

Принятый Госдумой закон вводит минимальные требования по площади зала обслуживания — в таких заведениях она должна быть не менее 20 кв. метров. Власти регионов получат полномочия увеличивать минимально допустимую площадь зала обслуживания и вводить иные ограничения вплоть до полного запрета «наливаек» в жилых многоквартирных домах.

