Госдума ограничила работу «наливаек» в многоквартирных домах

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об ограничении работы небольших баров и кафе, располагающихся на первых этажах многоквартирных домов или на прилегающей территории (так называемые «наливайки»). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума взялась за «наливайки»: Работу алкобаров в жилых домах ограничат

Куратор инициативы, депутат Александр Хинштейн назвал такие точки «псевдопредприятиями общепита», которые превращают существование жителей многоквартирных домов «в настоящий ад».

«Наливайки» обходят закон о запрете продажи спиртного в вечернее и ночное время, работая как кафе.

Принятый Госдумой закон вводит минимальные требования по площади зала обслуживания — в таких заведениях она должна быть не менее 20 кв. метров. Власти регионов получат полномочия увеличивать минимально допустимую площадь зала обслуживания и вводить иные ограничения вплоть до полного запрета «наливаек» в жилых многоквартирных домах.

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ФОТО: Википедия
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