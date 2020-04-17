Госдума ограничила работу «наливаек» в многоквартирных домах
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об ограничении работы небольших баров и кафе, располагающихся на первых этажах многоквартирных домов или на прилегающей территории (так называемые «наливайки»). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Куратор инициативы, депутат Александр Хинштейн назвал такие точки «псевдопредприятиями общепита», которые превращают существование жителей многоквартирных домов «в настоящий ад».
«Наливайки» обходят закон о запрете продажи спиртного в вечернее и ночное время, работая как кафе.
Принятый Госдумой закон вводит минимальные требования по площади зала обслуживания — в таких заведениях она должна быть не менее 20 кв. метров. Власти регионов получат полномочия увеличивать минимально допустимую площадь зала обслуживания и вводить иные ограничения вплоть до полного запрета «наливаек» в жилых многоквартирных домах.
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