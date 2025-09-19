США стали мировыми лидерами нефти и газа благодаря «сланцевой революции», кроме того, они, в отличие от России и Саудовской Аравии, не входят в ОПЕК+ и добывают столько нефти, сколько им выгодно. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

За последнюю неделю запасы нефти в США сократились на 9,29 млн баррелей. Об этом со ссылкой на данные Минэнерго США сообщает «Интерфакс». По словам Юшкова, США по-прежнему остается лидером по объему добычи нефти.