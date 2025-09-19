В России объяснили мировое лидерство США по добыче и запасам нефти
Сегодня США — лидеры не только по добыче нефти, но они же и главные импортеры из-за высочайшего уровня потребления, сказал НСН Игорь Юшков.
США стали мировыми лидерами нефти и газа благодаря «сланцевой революции», кроме того, они, в отличие от России и Саудовской Аравии, не входят в ОПЕК+ и добывают столько нефти, сколько им выгодно. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
За последнюю неделю запасы нефти в США сократились на 9,29 млн баррелей. Об этом со ссылкой на данные Минэнерго США сообщает «Интерфакс». По словам Юшкова, США по-прежнему остается лидером по объему добычи нефти.
«США — мировой лидер по добыче нефти и газа благодаря “сланцевой революции”: ежедневно они добывают 13,2-13,3 млн баррелей нефти. Штаты не входят в ОПЕК+, поэтому добывают столько, сколько им выгодно. Что касается России и Саудовской Аравии, у нас запас и добыча нефти почти одинаковые, потому что мы состоим еще и в ОПЕК+ и согласуем свои объемы производства. У России нефти чуть меньше, чем у Саудовской Аравии, потому что мы раньше добывали больше, чем брали на себя обязательств, сейчас мы компенсируем лишнюю добычу. В России сейчас ежедневно добывается 9,3-9,4 млн баррелей в сутки, показатели Саудовской Аравии — 9,6-9,7 млн баррелей ежедневно. Когда говорят об увеличении запасов нефти, имеется в виду не та нефть, которая в земле, а та, которая добыта, и стратегические резервы. Поэтому, когда запасы добытой нефти в США увеличиваются, то вроде как ее некуда деть, есть переизбыток, и это снижает цену. Если запасы уменьшаются, значит, выросло потребление, цена растет», — сказал Юшков.
Вместе с тем собеседник НСН добавил, что США — главные потребители и импортеры нефти.
«Важно то, что Россия и Саудовская Аравия — экспортеры нефти, а США — импортеры, так как они лидеры не только по добыче, но и по потреблению. Они вывозят легкую малосернистую нефть (по сути — газовый конденсат), а завозят к себе более тяжелые сорта, потому что у них нефтеперерабатывающие заводы рассчитаны как раз на них, происходит больший выход нефтепродуктов. В сумме все равно США остаются импортерами нефти, у них и цены на топливо зависят от внешних цен на нефть. Больше всего США покупают нефти из Канады, на втором месте находится Мексика. До 1 апреля 2022 года на третьем месте была Россия. Дальше идут Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак», — подытожил он.
Ранее Юшков заявил, что арктический шельф в плане добычи нефти изучен всего на 3-4%, а Восточная Сибирь – на 8-10%, Россия уже разрабатывает новые месторождения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сайт аэропорта Пулково взломали
- Новое мощное землетрясение на Камчатке привело сейсмологов в замешательство
- В России объяснили мировое лидерство США по добыче и запасам нефти
- Удар по продуктивности: Россиянам посоветовали не слушать музыку на работе
- В России отзывают почти 18 тысяч автомобилей Geely Emgrand
- В Петербурге на корабле из Эквадора нашли 1,5 тонны кокаина
- Посвященные Дню оружейника праздничные концерты пройдут в Музее Победы
- Баскетболист Леброн Джеймс заявил о скором завершении карьеры
- Названы регионы, которые лучше всего готовы к отопительному сезону
- Наука или приметы? Как правильно встретить день осеннего равноденствия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru