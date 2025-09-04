«Учитываются именно рентабельные запасы. Это не значит, что через 25 лет мы проснемся без капли нефти. Во-первых, этот показатель запаса меняется в зависимости от средней цены. Если в следующем году средняя цена на нефть будет 100 долларов за баррель, наши запасы сразу возрастут. А если 20 долларов, запасы упадут. Второй фактор – технологии, появляются новые методы добычи нефти в труднодоступных местах. Благодаря этому мы записываем себе новые запасы. И только третий момент – это те месторождения, которые мы еще не нашли. Вкладывать в них можно сколько угодно денег. Наше конкурентное преимущество в том, что Арктический шельф еще слабо изучен – всего 3-4% изучено. Восточная Сибирь в этом плане изучена на 8-10%. Нам еще можно много чего найти, вкладывать можно миллиарды долларов. Это поиск месторождений, бурение и потом разработка и добыча. Мы будем идти по этому пути», - пояснил он.

По его словам, в Западной Сибири также много «нетрадиционной» нефти, которую сложнее добывать, но технологии не стоят на месте.

«Еще один перспективный вариант – добыча трудноизвлекаемой нефти в Западной Сибири. Там есть вся инфраструктура, включая нефтепроводы. Там крупнейшие запасы «нетрадиционной» нефти, но пока технологий, которые позволяли бы промышленно добывать рентабельно, нет. Что касается новых российских регионов, это больше угольные месторождения. Рассчитывать на большую добычу нефти и газа не приходится. После окончания СВО проведем аудит недр, чтобы оценить рентабельность. На шельфе Крыма есть месторождения, прежде всего, газовые, нефти там мало», - добавил собеседник НСН.

При этом в пресс-службе Минприроды рассказали, что РФ имеет значительный потенциал для наращивания запасов углеводородов. Так, к бурению подготовлены запасы в 13,3 млрд т нефти и 34 трлн кубометров газа. Общий ресурсный потенциал страны по углеводородам оценивают в 81,6 млрд т и 182 трлн кубометров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

