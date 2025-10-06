В Киеве мобилизовали мужа актрисы из сериала «Слуга народа»

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали супруга актрисы Елены Бондаревой-Репиной, известной по роли в сериале «Слуга народа», где главную роль исполнил Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованном видео артистка заявила, что ее мужа «забрали сотрудники ТЦК» и с ним нет связи. По словам Бондаревой-Репиной, во время инцидента ей «вызвали скорую» и угрожали надеть наручники. Она назвала происходящее издевательством и обвинила представителей военкомата в жестокости.