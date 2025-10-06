В Киеве мобилизовали мужа актрисы из сериала «Слуга народа»

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали супруга актрисы Елены Бондаревой-Репиной, известной по роли в сериале «Слуга народа», где главную роль исполнил Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованном видео артистка заявила, что ее мужа «забрали сотрудники ТЦК» и с ним нет связи. По словам Бондаревой-Репиной, во время инцидента ей «вызвали скорую» и угрожали надеть наручники. Она назвала происходящее издевательством и обвинила представителей военкомата в жестокости.

Актриса подчеркнула, что хочет привлечь внимание международного сообщества к случившемуся. Видео с ее обращением датировано 6 октября.

Елена Бондарева-Репина родилась в 1966 году в Казахстане, окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и сыграла более 80 ролей в кино и театре. Она известна по работам в проектах «Слуга народа», «Сваты-5», «Пес», «Реальная мистика» и других, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
