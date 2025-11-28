Телеграм: осколки мирного плана, ОДКБ и G20

1

Продолжаются консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине, продвигаемому администрацией президента США Дональда Трампа. Агентство Bloomberg опубликовало две якобы стенограммы телефонных разговоров: спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым и со спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Ушаков и Дмитриев назвали публикации фейком.

«Кот-американист» рассуждает о публикации стенограмм:

«Утечки, которые мы наблюдаем вокруг процесса украинского урегулирования, могут быть результатом политического торга внутри команды Трампа. "Ястребы", включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, соперничают с "голубями", к которым относятся, например, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стивен Уиткофф. Первые настаивают на необходимости поддерживать Украину и навязывают президенту более жесткий курс в отношении России. Вторым же важно как можно скорее завершить конфликт, и, будучи реалистами, они заявляют о готовности учитывать российскую позицию. Каждая из этих сторон может прибегать к сливам как к инструменту давления на оппонентов. <…> К слову, утечки вокруг урегулирования могут попадать в американские СМИ и с подачи самого главы Белого дома. Использовать такой инструмент для психологического давления на обе стороны мирной сделки и ускорения мирного процесса – это вполне могло бы быть тактикой Трампа, учитывая его несистемность и нестандартный подход к политике. Понятно, что такое поведение на корню бы подорвало всякое доверие, которое жизненно необходимо в рамках любого переговорного процесса, – но доказать версию об этом, да и вообще найти источник утечек очень непросто».

«338» напоминает:

«Контуры мирного плана, предлагаемые Россией, неизменны с 2022 года. К ним добавилось разве что одно, материализовавшееся, что называется, по ходу пьесы: необходимость контрагенту иметь легитимного представителя, чтобы подписываемый им документ имел юридическую силу. То бишь выборы. О которых время от времени напоминают и на Западе. Интерес (хотя и здесь сюрприза нет) вызывает гарантия Верховным сохранения Украины как субъекта международных отношений. Пусть и с немного измененными границами. Но сохранением. Это – большой "привет" западным спикерам, четвертый год поющим мантру про желание Путина захватить целиком и уничтожить Украину. Путин напоминает, что украинские земли в чистом виде России не нужны».

«Ретроград на холме» комментирует появление альтернативного мирного плана, продвигаемого лидерами Евросоюза:

«Европейский план далек от классической дипломатии с ее традиционным торгом, маневрами и встречными шагами настолько же, насколько современная Европа далека от Бисмарка. Условный "план Уиткоффа" тоже специфичен, представляя собой солянку, как будто его составляла компания из дипломата, бизнесмена и гуманитария общего профиля (так, вполне возможно, и было). Но осуществляемые вокруг него движения по крайней мере понятны и укладываются в русло политико-дипломатического процесса. США выкатили некий план с пониманием, что мира достигать прагматично преимущественно за счет слабейшей (то есть украинской стороны). При этом за такой подарок и Москве (вы получаете немало!), и Киеву (ну мы вас так-то тоже не бросили) Вашингтон рассчитывает на дивиденды. Отсюда огромный навес экономических и организационных инициатив, закрепляющих привилегированную роль США примерно во всем. Москва устами Президента отреагировала спокойно-благожелательно – на какие-то уступки российское руководство готово пойти, что опять же укладывается в русло дипломатии как искусства достижения компромисса, где никто не получает всего. Идет вполне нормальный торг, и шел он, видимо, все прошедшие месяцы. Вынесенная за скобки этого процесса Европа вынуждена, по большому счету, предлагать не дипломатию, а симулякр дипломатии, лишенный каких-либо характеризующих реальный дипломатический процесса телодвижений: уступок, контринициатив и т.д. Указанный выше план из 24 пунктов представляет собой суммирование всего того, что было сформулировано европейцами еще весной (а то в свою очередь было повторением того, что говорилось еще во времена Байдена). Особенно умилительно выглядит пункт о вступлении Украины в НАТО, который, похоже, нереалистичным считают уже все, но в качестве политической установки все равно нужно тащить дальше».

Сенатор Алексей Пушков пишет о европейском плане менее дипломатично:

«С появлением "плана Трампа" стало ясно, что у ЕС нет никакого плана мира, а есть лишь план бесконечной войны. Им не жаль Украину, как не жаль ее и "руководству" этой страны. Показательно, что это слово в применении к киевским руководителям Трамп уже ставит в кавычки. Ради фантомных болей по безвозвратно утраченному они готовы воевать и воевать – без шанса на успех. Роль европейцев состоит в том, чтобы подталкивать Киев идти по этому пути. При этом без участия США они не смогут и полгода удержать Украину на плаву. Финансовая поддержка Киева из собственно европейских ресурсов упала с 4-х до 1-го млрд долл. в месяц. Трамп хотя бы предлагает некий выход. А Европа предлагает только продлевать войну».

«Мышь в овощном» по одному из пунктов соглашается с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен:

«Тот случай, когда мы полностью согласны со злобной ведьмой с председателем Еврокомиссии: никакого "разделения" незаконно отторгнутых от России территорий допускать нельзя, и в перспективе все они должны вернуться домой. Что же до приверженности России "образу мышления", продемонстрированному в Ялте в 1945 году – то мы искренне убеждены в том, что чем больше дееспособных участников международных политических отношений вернется на те рельсы – тем безопаснее, спокойнее и предсказуемее будет окружающий нас мир. Впрочем, фрау фон дер Ляйен вряд ли способна оценить данную позицию. Все же Ялтинский мир создавался именно для того, чтобы предотвратить новые попытки установления миропорядка, к которому стремятся представляемые ею силы».



