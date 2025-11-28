Телеграм: осколки мирного плана, ОДКБ и G20
Владимир Путин предпочёл саммит ОДКБ в Бишкеке африканскому слёту "Большой двадцатки", пока американцы продавливали Украину на фоне скандалов вокруг мирного плана.
Мирный план по Украине
Продолжаются консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине, продвигаемому администрацией президента США Дональда Трампа. Агентство Bloomberg опубликовало две якобы стенограммы телефонных разговоров: спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым и со спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Ушаков и Дмитриев назвали публикации фейком.
«Кот-американист» рассуждает о публикации стенограмм:
«Утечки, которые мы наблюдаем вокруг процесса украинского урегулирования, могут быть результатом политического торга внутри команды Трампа. "Ястребы", включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, соперничают с "голубями", к которым относятся, например, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стивен Уиткофф. Первые настаивают на необходимости поддерживать Украину и навязывают президенту более жесткий курс в отношении России. Вторым же важно как можно скорее завершить конфликт, и, будучи реалистами, они заявляют о готовности учитывать российскую позицию. Каждая из этих сторон может прибегать к сливам как к инструменту давления на оппонентов. <…> К слову, утечки вокруг урегулирования могут попадать в американские СМИ и с подачи самого главы Белого дома. Использовать такой инструмент для психологического давления на обе стороны мирной сделки и ускорения мирного процесса – это вполне могло бы быть тактикой Трампа, учитывая его несистемность и нестандартный подход к политике. Понятно, что такое поведение на корню бы подорвало всякое доверие, которое жизненно необходимо в рамках любого переговорного процесса, – но доказать версию об этом, да и вообще найти источник утечек очень непросто».
«338» напоминает:
«Контуры мирного плана, предлагаемые Россией, неизменны с 2022 года. К ним добавилось разве что одно, материализовавшееся, что называется, по ходу пьесы: необходимость контрагенту иметь легитимного представителя, чтобы подписываемый им документ имел юридическую силу. То бишь выборы. О которых время от времени напоминают и на Западе. Интерес (хотя и здесь сюрприза нет) вызывает гарантия Верховным сохранения Украины как субъекта международных отношений. Пусть и с немного измененными границами. Но сохранением. Это – большой "привет" западным спикерам, четвертый год поющим мантру про желание Путина захватить целиком и уничтожить Украину. Путин напоминает, что украинские земли в чистом виде России не нужны».
«Ретроград на холме» комментирует появление альтернативного мирного плана, продвигаемого лидерами Евросоюза:
«Европейский план далек от классической дипломатии с ее традиционным торгом, маневрами и встречными шагами настолько же, насколько современная Европа далека от Бисмарка. Условный "план Уиткоффа" тоже специфичен, представляя собой солянку, как будто его составляла компания из дипломата, бизнесмена и гуманитария общего профиля (так, вполне возможно, и было). Но осуществляемые вокруг него движения по крайней мере понятны и укладываются в русло политико-дипломатического процесса. США выкатили некий план с пониманием, что мира достигать прагматично преимущественно за счет слабейшей (то есть украинской стороны). При этом за такой подарок и Москве (вы получаете немало!), и Киеву (ну мы вас так-то тоже не бросили) Вашингтон рассчитывает на дивиденды. Отсюда огромный навес экономических и организационных инициатив, закрепляющих привилегированную роль США примерно во всем. Москва устами Президента отреагировала спокойно-благожелательно – на какие-то уступки российское руководство готово пойти, что опять же укладывается в русло дипломатии как искусства достижения компромисса, где никто не получает всего. Идет вполне нормальный торг, и шел он, видимо, все прошедшие месяцы. Вынесенная за скобки этого процесса Европа вынуждена, по большому счету, предлагать не дипломатию, а симулякр дипломатии, лишенный каких-либо характеризующих реальный дипломатический процесса телодвижений: уступок, контринициатив и т.д. Указанный выше план из 24 пунктов представляет собой суммирование всего того, что было сформулировано европейцами еще весной (а то в свою очередь было повторением того, что говорилось еще во времена Байдена). Особенно умилительно выглядит пункт о вступлении Украины в НАТО, который, похоже, нереалистичным считают уже все, но в качестве политической установки все равно нужно тащить дальше».
Сенатор Алексей Пушков пишет о европейском плане менее дипломатично:
«С появлением "плана Трампа" стало ясно, что у ЕС нет никакого плана мира, а есть лишь план бесконечной войны. Им не жаль Украину, как не жаль ее и "руководству" этой страны. Показательно, что это слово в применении к киевским руководителям Трамп уже ставит в кавычки. Ради фантомных болей по безвозвратно утраченному они готовы воевать и воевать – без шанса на успех. Роль европейцев состоит в том, чтобы подталкивать Киев идти по этому пути. При этом без участия США они не смогут и полгода удержать Украину на плаву. Финансовая поддержка Киева из собственно европейских ресурсов упала с 4-х до 1-го млрд долл. в месяц. Трамп хотя бы предлагает некий выход. А Европа предлагает только продлевать войну».
«Мышь в овощном» по одному из пунктов соглашается с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен:
«Тот случай, когда мы полностью согласны со злобной ведьмой с председателем Еврокомиссии: никакого "разделения" незаконно отторгнутых от России территорий допускать нельзя, и в перспективе все они должны вернуться домой. Что же до приверженности России "образу мышления", продемонстрированному в Ялте в 1945 году – то мы искренне убеждены в том, что чем больше дееспособных участников международных политических отношений вернется на те рельсы – тем безопаснее, спокойнее и предсказуемее будет окружающий нас мир. Впрочем, фрау фон дер Ляйен вряд ли способна оценить данную позицию. Все же Ялтинский мир создавался именно для того, чтобы предотвратить новые попытки установления миропорядка, к которому стремятся представляемые ею силы».
Саммит ОДКБ в Киргизии
На этой неделе Владимир Путин посетил Киргизию с трехдневным государственным визитом. Он провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко и выступил на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Геостатистика» обращает внимание на развитие двусторонних отношений РФ и Киргизии и публикует инфографику о деятельности Российско-Кыргызского фонда развития:
«Цель РКФР – содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики. Некоторые направления деятельности: энергетика, в том числе возобновляемая, производственные кластеры, торговая логистика, агропромышленный комплекс».
«СОСЕДИ | Центральная Азия» отмечает, что по окончании российско-киргизских переговоров в Бишкеке Владимир Путин заявил, что Москва намерена нарастить энергетические и инфраструктурные проекты в Киргизии, сохраняя льготные поставки топлива и развивая кооперацию в рамках интеграционных объединений:
«Кыргызстан и Россия договорились о развитии энергетики и готовят строительство солнечной станции и новой ТЭЦ. В Иссык-Кульской области планируют построить крупную солнечную электростанцию, а на севере страны – современную ТЭЦ. Российские компании также участвуют в модернизации кыргызских ГЭС. Проекты должны сократить сезонный дефицит мощности и повысить надежность энергоснабжения регионов».
«Темник» обращает внимание на слова вице-премьера правительства Киргизии Эдиля Байсарова, который назвал свою страну частью русского мира:
«Примечательно, что подобные заявления произошли на фоне двух событий. Прежде всего, это цивилизационно-значимое заявление было сделано на открытии нового русскоязычного телеканала Номад-ТВ в присутствии начальника управления Администрации президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадима Титова. И для последнего, и для всего управления это событие стало ярким дебютом. Титов был назначен на должность всего месяц назад, а само управление парой было создано месяцев раньше. Далее. Открытие нового медиа ресурса с российским участием произошло за неделю до парламентских выборов в Жогорку Кенеш. Поэтому откровения Байсалова о том, что Киргизия потребляет информацию и думает на русском языке, можно считать программным заявлением. А также примером для некоторых других наших соседей. Например, можно сказать, что Украина тоже часть русского мира, но из-за внешних конъюнктурных соображений реалии либо предпочитают затушевывать, либо они становятся объектами политической и не только борьбы».
«ОДКБ» публикует декларацию Совета коллективной безопасности, принятую по итогам саммита:
«Мы, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ, в год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявляем о приверженности делу обеспечения и защиты на коллективной основе международной безопасности и стабильности, независимости, территориальной целостности, суверенитета государств – членов. Сохраняя историческую память о героическом подвиге народов наших стран и уроках Второй мировой войны, подтверждаем неизменную ценность этой Победы для будущих поколений. Отмечаем, что текущие глобальные изменения отражают стремление стран к формированию справедливого, равноправного и многополярного миропорядка. <...> Одновременно выражаем озабоченность в связи с обострением угроз и стратегических рисков, связанных с придвижением к границам государств – членов ОДКБ военно-стратегической инфраструктуры отдельных государств и стран, входящих в иные военные союзы и коалиции. ОДКБ, обладающая проверенными временем механизмами, силами и средствами, продолжает оставаться эффективной региональной структурой поддержания мира и стабильности».
«Мюсли вслух» пишут о выступлении Путина перед журналистами в Бишкеке:
«На пресс-конференции в Бишкеке президент Путин наступил сразу на все больные мозоли киевского режима, его спонсоров и симпатизантов. Путин отметил и трудное положение ВСУ на фронте (заблокированные батальоны бомжей), и попытки на Западе торпедировать план Трампа – Уиткоффа со стороны тех сил, которые хотят воевать с Россией до последнего украинца (в принципе, мы к этому готовы), и, самое главное, нелегитимность киевского режима (сейчас договориться невозможно и юридически, и фактически). Поэтому, когда Путин говорит, что нам нужно, чтобы наши решения были признаны основными международными игроками (это имеет значение), он ясно дает понять: Москву устроит только тот вариант будущего мирного урегулирования, который будет включать и выборы на Украине, и освобождение территорий укроармией, и детальную проработку вопросов европейской безопасности и стратегической стабильности. В свое время экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль назвала переговоры с Путиным и Лавровым опытом пребывания в обществе "взрослых людей", в отличие от коллег-мужчин из ЕС, которых она сравнила с "тинейджерами". Ни убавить, ни прибавить: сегодня мы стали свидетелями очередного урока реальной политики от Путина его коллегам по всему миру».
Борьба с мошенничеством при продаже квартир
Речь идет о случаях, когда продавец, как правило, пенсионного возраста, забирает деньги у добросовестного покупателя, а потом заявляет, что действовал под влиянием мошенника, и возвращает себе квартиру через суд. В Госдуму внесли законопроект, который предполагает, что государственная регистрация сделки будет проводиться через семь дней после заключения договора купли-продажи. Продавец сможет получить деньги за продажу квартиры только после регистрации перехода права собственности и только на банковский счет, использование наличных при таких сделках запретят. При продаже единственного жилья нужно будет доказать, что у продавца останется место для проживания.
Депутат Госдумы Евгений Попов делится своими мыслями:
«Человек, отдавший заработанные потом и кровью сбережения за квартиру, соблюдая все нормы действующих законов, а затем потерявший буквально все, обратившись в силовые органы за помощью и не получив в ответ поддержки, не верит больше ни во что и никому. По разным данным, сделок, когда добросовестный покупатель оказывался ни с чем, в России совершено уже ~5-7 тысяч. При этом в год в России совершается до 5 млн сделок с квартирами. Тысячи личных трагедий и зачастую сломанных жизней – это не только дестабилизация отдельной сферы экономики, но и колоссальный ущерб репутации правовой системы. Решение должно быть для всех единым. К сожалению, именно пенсионеры зачастую подтверждены влиянию злоумышленников. Но мы не можем дискриминировать отдельную категорию граждан. И потому идея заморозки средств на счете для людей старшего возраста – неконституционное предложение. С другой стороны, еще несколько лет назад все сделки с квартирами регистрировали 30 дней. Сейчас технологии, внедренные государством, позволяют сделать это всего за неделю. Да простят меня участники рынка недвижимости, институт риэлторов у нас – в полудиком состоянии. В идеале, если мы с вами приведем его в цивилизованное состояние, было бы хорошо абсолютно все сделки (как, например, в США) проводить через риэлторов. И комиссия риэлтора была бы не просто вознаграждением, а гарантией».
«ЖИВОЙ СОКОЛ (инфоканал)» публикует комментарий одного из своих читателей:
«То есть если я кредит в банке возьму, наплету им про мошенников, то могу деньги не возвращать? Или "это другое"? Что-то мне подсказывает, они вмиг найдут способ, как с меня штаны снять. А вот на добросовестных покупателей квартир это волшебство почему-то не действует».
«АДЕКВАТ Z» приводит статистику МВД:
«41% таких дел кончаются односторонней реституцией – квартиры отжимают, в возврате денег отказывают. В 39% случаев реституция двусторонняя – право покупателя на возврат денег формально судами признается, по факту с продавца практически гарантированно брать нечего. В 20% случаев продавцам в иске отказывают. <…> В Росреестре на днях предложили первую в моем поле зрения осмысленную вещь по этой части – в случае, когда по квартирным спорам применена двусторонняя реституция, жестко обусловить возврат квартиры возвратом денег. Объявить, выражаясь в терминологии ГК, исполнение этих обязательств встречным. И неплохо бы установить – это я уже от себя – какой-то предельный срок на это исполнение, по истечении которого обязательства взаимно погашаются. И еще – снова от себя – напрашивается на совершенствование законодательство о банкротстве физлиц. В том его месте, которое позволяет прохождением через процедуру банкротства очиститься от обязательства вернуть покупателю деньги. Перечень случаев, когда завершение банкротства не очищает должника от конкретных видов денежных обязательств, в законе есть, и обязательством вернуть контрагенту цену сделки при ее недействительности этот перечень точно надо дополнять».
«Безграничный аналитик» соглашается:
«Самую дельную и простую схему предложили в Росреестре: просто не возвращать продавцу квартиру, пока он не вернет деньги покупателю. Это наиболее простой вариант, который позволяет избежать многочисленных юридических осложнений, а также лишних расходов при совершении сделки. Вполне возможно, что в Госдуме все же обратят внимание на выступление замглавы Росреестра и рассмотрят его предложение. Оно представляется наиболее справедливым и хорошо защищает права добросовестных покупателей».
Политолог Антон Хащенко выступает в защиту певицы Ларисы Долиной, чей случай отъема квартиры у покупателей стал наиболее резонансным:
«Весь интернет в Долиной. И вот вопрос. А что, до Долиной суды принимали какие-то иные решения по "бабушкиным квартирам"? Да нет, Долина тут ни причем. Одна из. И это не разговор про "равнее других". Разве что известная и популярная, а поэтому и прекрасный объект для хайпа? Опять же куча слухов вокруг самой схемы. <…> Что понятно, так это то, что и сотни случаев на страну – это много. И требует изменения законодательства. Но опять же такого, чтобы не сделать еще хуже».
Спор банков с маркетплейсами
Руководители пяти крупнейших банков России направили в Госдуму предложение запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают, что кредитные организации пытаются нерыночным путем ограничить конкуренцию.
Экономист Никита Кричевский объясняет:
«Во-первых, нерегулируемый практически никакими специальными законами маркетплейс – это, на поверку, колоссальная налоговая дыра. Недоплата налогов на 1,5 трлн рублей и массовые нарушения, а которых говорят [председатель правления Сбера Герман] Греф и [глава Минфина Антон] Силуанов – лишь верхушка айсберга. Количество жалоб растет год от года как от продавцов, так и покупателей, об этом даже [первый зампредседателя правительства России Денис] Мантуров сигнализировал. По опросам примерно половина тех, кто занимается онлайн-шопингом, сталкивается со сложностями. Во-вторых, "скидки", о которых с таким пафосом говорят маркетплейсы, – это суть наценка самой площадки. Ее забирают у того же бесправного продавца, а потом делают чуть меньше для тех, кто платит картой маркетплейса. Это как прийти в магазин, где установили терминал одного банка и картой другого банка заплатить дороже. Никакой благотворительности – чистая механика контроля. Но есть и третий, системный уровень проблем. Яркий пример – конструкция "Озон – Озон Банк". Прибыльный банк здесь держится на убыточном маркетплейсе, а его рост – на административном контроле над скидками и платежами. Продавцы попадают в двойную зависимость: и от убыточной платформы, и от ее банка. В случае кризиса у OZON не будет ресурсов поддержать банк – и это выльется в цепную остановку расчетов и поставок для тысяч бизнесов. У регулятора есть очень узкое окно, чтобы жестко разделить эти риски, пока они не превратились в общерыночный шок».
«Банкста» отмечает, что в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сравнили скидки на маркетплейсах с механизмом скрытого субсидирования:
«Государство, похоже, всерьез настроено регулировать дуополию маркетплейсов: ФАС фактически присоединилась к позиции [главы Центробанка Эльвиры] Набиуллиной по этому вопросу. Антимонопольщики вскрыли схему, о которой давно знает каждый, кто пытается торговать на маркетплейсе: скидки на платформах оплачиваются из карманов селлера. В ФАС заявили, что скидка должна быть результатом эффективности бизнеса, а не выжимания продавцов. В ФАС заметили, что платформы забирают от продавца до 60% в виде комиссий. Сейчас регулятор проверяет обоснованность повышения комиссий с селлеров. Досталось платформам и за их финтех-амбиции: ФАС напомнила про предостережения за попытки загонять селлеров в дочерние банки маркетплейсов и принудительное участие в акциях за свой счет».
«SellerDen News» приводит аргументы главы Сбера:
«Герман Греф заявил, что система скидок на маркетплейсах, привязанная к банковским картам, создает неравные условия для покупателей. По его словам, если клиент не является пользователем конкретного банка, он лишается возможности получить сниженные цены – а доступ появляется только после оформления карты. Греф назвал эту модель "торговым рабством", подчеркнув, что такие механики нарушают принципы честной конкуренции и не соответствуют рыночным нормам. Он также отметил, что продавцы сталкиваются с чрезмерно высокими комиссиями на площадках, и призвал выровнять правила игры для всех участников рынка».
«Богатырёва о цифре» выступает за конкуренцию:
«Классические банки перестают развиваться в отсутствие нормальной конкуренции. Оттуда же все эти мемы про знаменитые категории кэшбека на авиационное топливо, корм для динозавров и прочее. Пока банки борются за наш рубль, они готовы давать нам максимально выгодные предложения. А страдают ли от этого финансовые организации с триллионными оборотами – нас касаться не должно».
«Знакомый из е-кома» публикует результаты опроса:
«ВЦИОМ опросил 1200 россиян (18+) и выяснил отношение к инициативе крупных банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате через их фирменные карты. Результаты: почти 2/3 покупателей считают инициативу несправедливой; многие видят в ней попытку банков ограничить конкуренцию и лишить пользователей выгодных условий; каждый второй онлайн-покупатель уверен, что запрет напрямую ударит по кошельку – исчезновение скидок приведет к росту цен; большинство считает, что это негативно скажется и на малом/среднем бизнесе, который работает на маркетплейсах. Потребители явно поддерживают маркетплейсы и опасаются роста цен. Общественное мнение может стать важным фактором в дальнейшей регуляторной дискуссии между банками и платформами».
Саммит G20
В конце прошлой недели в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялся саммит «Большой двадцатки» (G20). Российскую делегацию возглавил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США, как и российский лидер, на саммит не приехали.
Экономист Игорь Макаров рассуждает о кризисе формата G20:
«Двадцатка задумывалась как площадка для координации экономических политик крупнейших стран мира. Она здорово справилась с этой ролью в 2009-2010 годах, внеся большой вклад в смягчение последствий глобального экономического кризиса. Но дальше в мире начала нарастать конфликтность, мировая экономика стала фрагментироваться, вошла в эпоху санкций и торговых войн. Торговая война США против Китая и санкции Запада против России ознаменовали ситуацию, когда одни члены Группы двадцати открыто используют экономические рычаги для нанесения экономического ущерба другим членам. Цели что-то координировать в таких условиях даже звучат бессмысленно. Одновременно первую скрипку в Группе двадцати стали играть развивающиеся страны, председательствующие к настоящему моменту четыре года подряд. Они логичным образом перенесли фокус повестки G20 на проблемы развития. Этот год стал апофеозом: нынешняя декларация лидеров посвящена вопросам устойчивого развития примерно на 100%. При этом очень сильны пересечения с декларацией БРИКС. Можно даже сказать, что Двадцатка превратилась в формат коммуникации БРИКС с западным миром».
«Мейстер» комментирует слова Максима Орешкина о том, что представители недружественных стран на саммите предлагали Москве проекты по экономическому сотрудничеству:
«Эти предложения – явление не новое на самом деле. Фактически, по ряду направлений сотрудничество сохраняется и сейчас в самых разных отраслях, от нефтегазовой до электроники и авиапрома. По сути, это диагноз (если не приговор) санкционному режиму, который активно подрывают в том числе сами его участники, а заодно и свидетельство того, что реальная роль и значение России в мировой экономике намного выше формальной доли в ВВП при расчетах его по курсу доллара. Сейчас, когда война начинает, судя по всему, двигаться к концу, количество таких предложений будет расти. Потому что глобальный кризис никуда не денется, и Россия нужна многим и как рынок, и как участник цепочки создания стоимости, существенно повышающий коммерческую эффективность конечной продукции. Так что вопрос "сможем ли мы встроиться в рынок после снятия санкций" не стоит, мы в него уже встраиваемся. Вопрос в ролях в конкретных проектах, и здесь стоит быть попридирчивее, чтобы ради кооперации с зарубежными контрагентами не отказаться от собственных компетенций, как уже случалось».
«Абзац. Мнения» публикует мнение политолога Игоря Пшеничникова об отказе Трампа ехать на саммит:
«Трамп отказался ехать в ЮАР. Формально – из-за "притеснений белого меньшинства" в этой стране. Он попытался демонстративно оскорбить принимающую сторону и объявил, что направит на саммит младшего сотрудника посольства. Это при том, что Трамп должен был принять символическую эстафету G20 из рук президента ЮАР Сирила Рамафосы, поскольку следующий такой саммит пройдет в Соединенных Штатах. В результате ЮАР вообще отказалась аккредитовывать какую-либо делегацию США на саммите. А Штаты, соответственно, приложили массу усилий, чтобы этот форум прошел незамеченным в мировых СМИ. Почему Вашингтон спровоцировал этот конфликт, дав Трампу предлог не ехать на саммит? Объяснение, несмотря на выдвинутые главой Белого дома формальные причины, лежит на поверхности. Форум был сконцентрирован вокруг проблем развивающихся стран, не входящих в орбиту влияния США. <…> На саммите была принята "Йоханнесбургская декларация", важнейшими в которой стали вопросы глобального имущественного неравенства – той темы, которую администрация Трампа традиционно высмеивает и игнорирует».
«Всевидящее око» пишет о странном заявлении японского премьера:
«Премьер Японии Санаэ Такаити поучаствовала в умозрительной ярмарке тщеславия: она опоздала на заседание "Большой двадцатки" из-за того, что замешкалась в выборе одежды. "Я долго думала и потратила очень много времени на выбор наряда", – рассказала она. По ее словам, она хорошо запомнила слова одного дипломата о том, что во время переговоров на высшем уровне на тех, кто "в дешевой одежде", будут смотреть свысока. "Возможно, ради дипломатии стоит купить наряд, который позволит брать верх на переговорах", – добавила премьер. Ну, предводитель бандерлогов уже поплатился за свою любовь к нестиранным военным футболкам: ему казалось, что это хороший символизм, но внезапно оказалось, что больше так никто не думает, и на переговоры нормальные люди приходят в костюмах. Что-то подсказывает, что именно его неудачный опыт, закончившийся позорным изгнанием с беседы в Белом доме, и смутил японскую премьерку, хотя выводы она сделала не вполне правильные, отчего-то решив, что пан Гнида поплатился за дешевую одежду. Да и идея насчет того, что некий волшебный наряд "позволит брать верх на переговорах", наивна до предела. Конечно, мы не думаем, что Трамп психанул именно из-за зеленой футболки Просроченного, но она вполне могла стать последней соломинкой, которая сломала спину терпеливому верблюду».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шекспир и Баста: В театрах рассказали, как привлекают молодежь
- Фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной отправили в колонию
- «Страшно представить»: Школьникам пообещали спектакль «Война и мир» в стиле рэп
- Полный зал: Чем рэп-спектакли привлекают старшее поколение
- В Тюменской области школы 11 муниципалитетов перевели на дистант из-за ОРВИ
- Орбан прибыл в Москву
- Режиссер Чащин признался, что получает угрозы из-за спектакля «Каренина»
- Телеграм: осколки мирного плана, ОДКБ и G20
- ЦБ разрешил ВТБ вывести с баланса санкционные активы
- Профессор объяснил, что поможет избежать нового повышения пенсионного возраста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru