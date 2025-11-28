В Тюменской области школы 11 муниципалитетов перевели на дистант из-за ОРВИ

Школы в Тюменской области перевели на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

«Официально: в 11 муниципальных образованиях Тюменской области школьников переводят на дистанционный формат обучения с 1 по 14 декабря», - сообщили власти.

По данным центра, за последние три недели в области зарегистрировали сезонный рост заболеваемости, среди инфицированных более 57% - дети.

На дистанционное обучение перейдут школы Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковского, Голышмановского, Тюменского, Тобольского, Омутинского, Исетского, Сорокинского, Юргинского муниципальных округов. Кроме того, организации дополнительного образования на этих территориях перейдут на дистант либо приостановят деятельность.

Между тем профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил НСН, что в РФ участились случаи заболевания гриппом, сейчас это около 83 человек на 10 тысяч.

