Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов

Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит самому Минску. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», — написал Сквернялис в фейсбуке.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.

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Прокомментировал ситуацию также глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет «Свободная пресса».

«Это продолжение остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами. Это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста», - заявил министр.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоЛитва
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