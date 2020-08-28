Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов
Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит самому Минску. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
«Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», — написал Сквернялис в фейсбуке.
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.
Прокомментировал ситуацию также глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет «Свободная пресса».
«Это продолжение остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами. Это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста», - заявил министр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru