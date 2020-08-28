Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов

Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит самому Минску. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», — написал Сквернялис в фейсбуке.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.