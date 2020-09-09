Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку-2»

Власти Польши готовы предоставить Германии инфраструктуру газопровода Baltic Pipe вместо «Северного потока-2», если у Берлина возникнет такая потребность. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, Варшава сама готовит инфраструктуру для своей энергетической безопасности, при этом исходя из того, что европейская солидарность в этой сфере должна быть однозначной, передаёт РИА Новости. «Северный поток-2», по мнению Мюллера, противоречит идее энергетической безопасности.

Германия настаивала на достройке «Северного потока-2», однако столкнулась с дополнительным давлением на фоне «дела Навального» о предполагаемом отравлении российского оппозиционера, которого лечат в Берлине.

В частности, в Госдепартаменте США призвали Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку-2», передаёт RT. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны заявила, что решение по трубопроводу будет не немецким, а общеевропейским, уточняет РИА ФАН.

