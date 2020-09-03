Немецкий политолог назвал способ для Германии и России разрешить вопрос Навального

Он объяснил, почему в Германии не верят версии провокации со стороны третьих сил, чтобы нанести новый удар по отношениям России и Запада.

«Мы живем в двух разных информационных мирах. В России все будут сейчас говорить, что это провокация. Я тоже считаю, что пахнет провокацией. Но в Германии 99% людей считают, что Навального отравили в России. Не то, что его Кремль, Путин отравил. Но что кто-то отравил Навального в России. Он приехал сюда тяжело больным человеком, в коме. Это подтвердили русские врачи. Правда, не нашли там «Новичка». Люди будут в это верить. Вопрос, как договориться, чтобы не стало хуже», - отметил эксперт.

И такая возможность, считает Рар, есть.

«Я думаю, единственный вариант, - это новый консилиум врачей. Причем с русскими врачами, которых должны пригласить в Берлин. Англичане в деле Скрипаля отказывались работать с российскими специалистами. Здесь можно это сделать. Ради доверия. Нужно привести российских специалистов, которые могут на глазах немцев еще раз проверить и убедиться, что выводы немцев, что это «Новичок», являются истиной. Или нет. Но это единственный шаг, который разрядил бы обстановку.

Но врачи не должны давать пресс-конференций, данные не должны анализироваться с политической, а только с медицинской точки зрения. Нужно провести закрытый консилиум, обменяться данными. И после этого российские врачи могли сказать, что у них не было времени все досконально изучить. Кстати, немецкие врачи тоже не установили, что это был за яд. У них было подозрение, но саму субстанцию они не могли определить. Определили это опытные специалисты Бундесвера, которые работают с химическими веществами. В России, насколько я знаю, пробы крови Навального ни в какие специальные лаборатории не посылались. А если посылались, то мы об этом не знаем. Поэтому нужно сделать шаг к взаимному доверию», - заключил он.

Ранее о готовности российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по ситуации вокруг отравления Навального заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

