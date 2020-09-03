Немецкий политолог назвал способ для Германии и России разрешить вопрос Навального
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, станет ли отравление Навального поводом для канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от «Северного потока-2», при том, что ранее он была против смешения этих вопросов.
Жертвой преступления с использованием химического отравляющего вещества назвала Алексея Навального канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее об отравлении Навального веществом из группы ядов «Новичок» заявили специалисты лаборатории Бундесвера, которые изучили анализы оппозиционного политика.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, станет ли отравление Навального поводом для канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от «Северного потока-2», при том, что ранее она была против смешения этих вопросов.
«Если бы кто-то решил играть ва-банк и в последнюю секунду остановить «Северный поток-2», то он преуспел. Нажим на Меркель, на немецкое правительство отказаться по моральным, не коммерческим, а моральным соображениям от «Северного потока-2» нарастает. Особенно этим занимаются немецкая пресса, отдельные политики и партии. Для них права человека, либеральные ценности – всегда превыше всего. Важнее, чем отношения с государствами. На Меркель давят все партии, даже внутри ее собственной. Один из претендентов на пост председателя ХДС Норберт Рёттген каждый день выступает за то, чтобы отказаться от «Северного потока-2». Партия зеленых кричит во весь голос, что нужно отказаться от «Северного потока-2». И об этом пишут все средства массовой информации Германии», - рассказал Рар.
Но он считает, что Меркель будет принимать решение хладнокровно, учитывая коммерческие и политические аспекты «Северного потока-2».
«О них нельзя забывать. Германия выигрывает от этого проекта, поэтому, думаю, его продолжат строить. Его не могут запретить. Потому что возникают совсем другие экономические и политические вопросы. Вопрос компенсаций «Газпрому» и немецким компаниям. Вопрос политического престижа – прогнется ли Германия перед американцами. Даст ли Германия Америке выиграть в этом противостоянии?
Германия хочет эмансипироваться от США, показать, что она не склоняет голову перед Америкой. Поэтому хуже скандала, чем отравление Навального, не придумать. Это вопрос ценностей. Навальный – это оппозиционер, человек, который выступал за европейские ценности в глазах европейцев. Его отравили, причем «Новичком», средством, которое запрещено. На российской территории. Скандал будет ужасным. Но не будет вечным. Эмоции уйдут на второй план, вернется прагматизм, от этого никуда не денешься. Но нужно пережить ближайшие дни, которые будут для немецко-российских отношений, для отношений России с Западом очень тяжелыми», - пояснил политолог.
По его мнению, Берлин может пойти на новые санкции против России, однако это не будет следствием давления США.
«Германия будет принимать решение о санкциях в отношении России не исходя из давления американцев, а потому, что нужно защищать права человека и особенно договоренности по химическим вооружениям, которые были запрещены. В Германии верят, что Навальный был отравлен и был отравлен Россией. Я не знаю никого в Германии, кто бы не верил. Во-первых, Навальный не единственный оппозиционер, который был отравлен химическим оружием. Громкая, нашумевшая история с Литвиненко. И Скрипали. Это все в памяти людей. Есть и другие варианты, которые тоже обсуждаются. Что у кого-то из тех людей, против которых вел расследование Навальный, просто крыша поехала, хотел остановить расследования против него и его укокошил или пытался это сделать. Эта версия так же правдоподобна», - добавил собеседник НСН.
Он объяснил, почему в Германии не верят версии провокации со стороны третьих сил, чтобы нанести новый удар по отношениям России и Запада.
«Мы живем в двух разных информационных мирах. В России все будут сейчас говорить, что это провокация. Я тоже считаю, что пахнет провокацией. Но в Германии 99% людей считают, что Навального отравили в России. Не то, что его Кремль, Путин отравил. Но что кто-то отравил Навального в России. Он приехал сюда тяжело больным человеком, в коме. Это подтвердили русские врачи. Правда, не нашли там «Новичка». Люди будут в это верить. Вопрос, как договориться, чтобы не стало хуже», - отметил эксперт.
И такая возможность, считает Рар, есть.
«Я думаю, единственный вариант, - это новый консилиум врачей. Причем с русскими врачами, которых должны пригласить в Берлин. Англичане в деле Скрипаля отказывались работать с российскими специалистами. Здесь можно это сделать. Ради доверия. Нужно привести российских специалистов, которые могут на глазах немцев еще раз проверить и убедиться, что выводы немцев, что это «Новичок», являются истиной. Или нет. Но это единственный шаг, который разрядил бы обстановку.
Но врачи не должны давать пресс-конференций, данные не должны анализироваться с политической, а только с медицинской точки зрения. Нужно провести закрытый консилиум, обменяться данными. И после этого российские врачи могли сказать, что у них не было времени все досконально изучить. Кстати, немецкие врачи тоже не установили, что это был за яд. У них было подозрение, но саму субстанцию они не могли определить. Определили это опытные специалисты Бундесвера, которые работают с химическими веществами. В России, насколько я знаю, пробы крови Навального ни в какие специальные лаборатории не посылались. А если посылались, то мы об этом не знаем. Поэтому нужно сделать шаг к взаимному доверию», - заключил он.
Ранее о готовности российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по ситуации вокруг отравления Навального заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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