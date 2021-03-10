В России могут ввести налог для блогеров

Минцифры планирует обязать иностранные платформы платить налоги за блогеров, работающих с ними. Соответствующее предложение ведомство внесло в план развития отрасли IT в России, пишут «Ведомости».

В Минцифры рассчитывают, что это обеспечит рост поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет.

Введение такого налога будет означать, что YouTube, Instagram, TikTok и другим площадкам нужно будет выплачивать НДФЛ за блогеров, которые зарабатывают у них на рекламе. Предполагается, что контролировать выплату налога будут Минфин, Минэкономразвития и ФНС, передает Ura.ru.

Как пишет газета, с помощью нового налога власти планируют с помощью IT сферы компенсировать средства бюджета, которые теряются из-за налогового маневра по снижению соцвзносов для IT. По данным аналитиков, в 2020 году блогеры заработали около 18 миллиардов рублей. Они отмечают высокий спрос на контент и рекламу в интернете из-за пандемии.

