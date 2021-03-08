Захарова заявила о несоблюдении российских законов иностранными соцсетями
Западные интернет-гиганты зачастую игнорируют российские законы, а иногда допускают их нарушения. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
По ее словам, зарубежные соцсети оперируют в российской среде, но часто «не подчиняются никаким российским законам».
Представитель МИД добавила, что регулирование интернет-гигантов, которые блокируют и удаляют политический контент, требуется не только в России, но и на Западе.
Ранее Роскомнадзор заявил, что YouTube по политическим соображениям скрыл из вкладки «В тренде» шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Также сообщалось, что администрация социальной сети Twitter удалила из поисковой выдачи страницы изданий РИА «Новости» и RT. Кроме того, соцсеть помечает отметкой «государственное издание» не только СМИ, но и страницы политиков, блогеров и журналистов, выражающих государственную позицию. Такую политику Twitter ведет в отношении пяти стран-участниц Совбеза ООН: России, США, Китая, Франции и Великобритании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru