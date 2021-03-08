Захарова заявила о несоблюдении российских законов иностранными соцсетями

Западные интернет-гиганты зачастую игнорируют российские законы, а иногда допускают их нарушения. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, зарубежные соцсети оперируют в российской среде, но часто «не подчиняются никаким российским законам».

Представитель МИД добавила, что регулирование интернет-гигантов, которые блокируют и удаляют политический контент, требуется не только в России, но и на Западе.