ФНС введет новую систему сбора налогов с россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) России в текущем году внедрит ряд нововведений, которые позволят по-новому собирать налоги с граждан и компаний страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, ФНС планирует запустить автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-4» для выявления махинаций с НДС и создания подставных компаний, «накручивающих» принимаемый к вычету налог.

Кроме того, налоговая служба введет новую систему оценки налогоплательщиков на основании сведений, собираемых при оказании им услуг. Предполагается, что нововведение поможет самим россиянам, в частности ускорит и удешевит процесс предоставления кредитов, отмечает РИА ФАН.

Такая система уже частично функционирует и построена на применяемой в криптовалютах технологии блокчейн. Однако, по оценкам экспертов, нововведение может спровоцировать утечки персональных данных.

