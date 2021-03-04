ФНС введет новую систему сбора налогов с россиян
Федеральная налоговая служба (ФНС) России в текущем году внедрит ряд нововведений, которые позволят по-новому собирать налоги с граждан и компаний страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, ФНС планирует запустить автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-4» для выявления махинаций с НДС и создания подставных компаний, «накручивающих» принимаемый к вычету налог.
Кроме того, налоговая служба введет новую систему оценки налогоплательщиков на основании сведений, собираемых при оказании им услуг. Предполагается, что нововведение поможет самим россиянам, в частности ускорит и удешевит процесс предоставления кредитов, отмечает РИА ФАН.
Такая система уже частично функционирует и построена на применяемой в криптовалютах технологии блокчейн. Однако, по оценкам экспертов, нововведение может спровоцировать утечки персональных данных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru