Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах РФ

Ситуация с бензином в российских регионах контролируемая. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Аксенов заявил о заморозке цен на топливо в Крыму

В кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» он подчеркнул, что в стране «обеспечен баланс спроса и предложения».

«Отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам министерство энергетики вместе с регионами решает в ручном режиме и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», - отметил Новак.

Ранее кабмин РФ до 31 декабря 2025 года включительно продлил запрет на экспорт автомобильного бензина за пределы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РегионыБензинТопливоАлександр Новак

