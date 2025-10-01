Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах РФ
Ситуация с бензином в российских регионах контролируемая. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
В кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» он подчеркнул, что в стране «обеспечен баланс спроса и предложения».
«Отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам министерство энергетики вместе с регионами решает в ручном режиме и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», - отметил Новак.
Ранее кабмин РФ до 31 декабря 2025 года включительно продлил запрет на экспорт автомобильного бензина за пределы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
