В России допустили пересмотр условий по «Семейной ипотеке»
Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил возможность пересмотра условий по программе «Семейная ипотека». Об этом политик сообщил в ходе брифинга журналистам в Уфе по итогам рабочей поездки в Башкирию.
По его словам, предложения по пересмотру будут сделаны не ранее осени 2024 года, так как в ближайшие три месяца правительство будет следить за реализацией перезапущенной с 1 июля программы. До этого она была продлена до 2030 года.
При этом Хуснуллин подчеркнул, что таким видом ипотеки уже воспользовались более 1,1 млн семей.
В России по программе «Семейная ипотека» семьи с детьми до шести лет или семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, могут получить льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или индивидуального жилого дома со ставкой 6%. Первый взнос по этой программе составляет 20% от стоимости квартиры. Лимит достигает 12 млн рублей в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, и 6 млн рублей — в других городах.
Ранее доктор экономических наук Финансового университета Светлана Юшкова в интервью НСН рассказала, что, когда ключевая ставка снизится, российские банки будут охотно рефинансировать ипотеку и снижать ставки по уже выданным жилищным кредитам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru