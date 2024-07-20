В России допустили пересмотр условий по «Семейной ипотеке»

Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил возможность пересмотра условий по программе «Семейная ипотека». Об этом политик сообщил в ходе брифинга журналистам в Уфе по итогам рабочей поездки в Башкирию.

По его словам, предложения по пересмотру будут сделаны не ранее осени 2024 года, так как в ближайшие три месяца правительство будет следить за реализацией перезапущенной с 1 июля программы. До этого она была продлена до 2030 года.

При этом Хуснуллин подчеркнул, что таким видом ипотеки уже воспользовались более 1,1 млн семей.