«Удержание клиента»: Россиянам посулили рефинансирование ипотеки под 20% годовых

Когда ключевая ставка снизится, российские банки будут охотно рефинансировать ипотеку и снижать ставки по уже выданным жилищным кредитам, заявила доктор экономических наук Финансового университета Светлана Юшкова в разговоре с НСН.

На 5 июля средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных российских банках достигла 19,46%, а по ссудам на готовое жилье – 19,69%, следует из данных «Дом.РФ». За неделю условия по ипотеке ужесточили семь игроков из топ-20, среди них «Сбер» и ВТБ. Показатель вырос на 1,14 и 1,20 п.п. соответственно – это самое резкое увеличение с начала ноября 2023 года. Юшкова напомнила россиянам о политике банков по рефинансированию ипотеки.