«Удержание клиента»: Россиянам посулили рефинансирование ипотеки под 20% годовых
Возможность рефинансирования есть у всех банков, но не каждый банк имеет достаточно собственных средств для этого, отметила в эфире НСН Светлана Юшкова.
Когда ключевая ставка снизится, российские банки будут охотно рефинансировать ипотеку и снижать ставки по уже выданным жилищным кредитам, заявила доктор экономических наук Финансового университета Светлана Юшкова в разговоре с НСН.
На 5 июля средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных российских банках достигла 19,46%, а по ссудам на готовое жилье – 19,69%, следует из данных «Дом.РФ». За неделю условия по ипотеке ужесточили семь игроков из топ-20, среди них «Сбер» и ВТБ. Показатель вырос на 1,14 и 1,20 п.п. соответственно – это самое резкое увеличение с начала ноября 2023 года. Юшкова напомнила россиянам о политике банков по рефинансированию ипотеки.
«Все зависит от политики конкретного банка по взаимодействию и удержанию своих клиентов. Ни один банк не заинтересован в том, чтобы расстаться со своим клиентом. Рефинансирование – это такой же путь удержания клиента в своем банке с целью того, чтобы он оставался дальше и пользовался продуктами банка. Потерять клиентов, не дав им возможность рефинансирования, странно. Другое дело, что не каждый банк имеет достаточно собственных средств для проводимой политики рефинансирования, то есть тоже зависит от других банковских операций», – сказала Юшкова.
Комментируя средневзвешенную ставку (19,46%) по ипотечным кредитам на новостройки в крупных банках, она отметила, что рынок таким образом реагирует на ожидания по ключевой ставке.
«Если бы рынок шел впереди решений Центробанка, то он бы был нерегулируемым. Поэтому это вряд ли обусловлено тем, что уже есть решение о повышении ставки… Все-таки, ЦБ принимает его именно на заседании. Рынок может колебаться в этих условиях, реагировать на ожидания. Есть ли предел для повышения ставки ипотеки? ЦБ все равно будет следить за финансовой нагрузкой на население и закредитованностью», – резюмировала собеседница НСН.
Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с НСН допустил, что застройщики начнут предлагать россиянам скидки на жилье до 20% после отмены программы льготной ипотеки, передает «Радиоточка НСН».
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