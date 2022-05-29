В «Роснефти» отрицают наличие активов на Украине
У компании «Роснефть» нет активов на Украине. Поставки топлива из России на рынок Украины осуществлялись при посредничестве европейского дистрибьютора, заявили в пресс-службе компании.
«В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы, принадлежащих «Роснефти». Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих Компании на территории Украины на настоящий момент нет», — отмечается в официальном сообщении.
По данным компании, «Роснефти» принадлежала сеть заправок, она была продана европейскому дистрибутору нефтепродуктов на украинском рынке.
«До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны «Роснефти» не будет», — пояснили в компании.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала начало процедуры ареста активов российской нефтяной компании «Роснефть». Об этом накануне сообщалось в Telegram-канале украинского ведомства.
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