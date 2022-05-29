В «Роснефти» отрицают наличие активов на Украине

«В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы, принадлежащих «Роснефти». Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих Компании на территории Украины на настоящий момент нет», — отмечается в официальном сообщении.

По данным компании, «Роснефти» принадлежала сеть заправок, она была продана европейскому дистрибутору нефтепродуктов на украинском рынке.

«До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны «Роснефти» не будет», — пояснили в компании.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала начало процедуры ареста активов российской нефтяной компании «Роснефть». Об этом накануне сообщалось в Telegram-канале украинского ведомства.

