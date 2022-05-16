В Литве призвали остановить транзит российских газа и нефти через Украину

Перед началом заседания глав МИД стран Европейского союза (ЕС) он отметил, что считает такой шаг решением проблемы нефтяного эмбарго, которое блокирует Венгрия.

«Та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению, зависит от трафика из Украины. Поэтому если трафик будет прекращен из Украины, то проблема решится сама собой», — объяснил министр.

Ранее власти Литвы после введения Европейским союзом санкций против России и Белоруссии заморозили средства на сумму около 62 млн евро, сообщает RT.

