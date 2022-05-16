В Литве призвали остановить транзит российских газа и нефти через Украину

Министр иностранных дел Литвы Габрюэлюс Ландсбергис заявил о необходимости прекратить транзит российских нефти и газа через Украину, сообщает РИА Новости.

В МИД Литвы заявили, что одна страна ЕС блокирует нефтяное эмбарго

Перед началом заседания глав МИД стран Европейского союза (ЕС) он отметил, что считает такой шаг решением проблемы нефтяного эмбарго, которое блокирует Венгрия.

«Та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению, зависит от трафика из Украины. Поэтому если трафик будет прекращен из Украины, то проблема решится сама собой», — объяснил министр.

Ранее власти Литвы после введения Европейским союзом санкций против России и Белоруссии заморозили средства на сумму около 62 млн евро, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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