В РФ продажи плюшевых монстров Лабубу выросли более чем в 10 раз

В мае в России продажи плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

При этом, согласно данным источника, средний чек на эти игрушки снизился в 1,5 раза. Так в мае он составил 6 тысяч 575 рублей, а в апреле — 9 тысяч 305 рублей. По мнению аналитиков, это связано с увеличением числа подделок на рынке.