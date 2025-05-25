В РФ продажи плюшевых монстров Лабубу выросли более чем в 10 раз

В мае в России продажи плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

При этом, согласно данным источника, средний чек на эти игрушки снизился в 1,5 раза. Так в мае он составил 6 тысяч 575 рублей, а в апреле — 9 тысяч 305 рублей. По мнению аналитиков, это связано с увеличением числа подделок на рынке.

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В компании отметили, что после ухода с рынка таких хоррор-персонажей, как синий Хаги-ваги с широкой зубастой улыбкой и розовая Киси-миси, наблюдался рост интереса к альтернативным игрушкам, которые сочетают в себе функциональность и эмоциональную привязку, как например, «гусь-обнимусь» или Чебурашка.

Аналитики также добавили, что интерес к Лабубу усилился благодаря социальным сетям и трендам кей-поп-культуры. Однако, по их словам, пока нет уверенности, что модное веяние продержится долгое время.

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ФОТО: РИА Новости
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