Продается тоннами: Почему кофейный бизнес вырос в России
Пока ресторанный бизнес испытывает сложности, рынок горячих напитков в стране остается стабильным, что привлекает предпринимателей, заявили НСН Рамаз Чантурия и Максим Гуральник.
Несмотря на охлаждение экономики, кофе остается продуктом стабильного потребления, при этом кофейни также являются проектами с невысоким порогом входа на рынок, что привлекает представителей малого бизнеса, рассказал в беседе с НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Количество специализирующихся на производстве в России чая и кофе компаний за год выросло на 7,7%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику сервиса «Контур.Фокус». Уточняется, что показатель более чем вдвое превосходит общий по рынку продуктов питания. На 1 декабря 2025 года в России зарегистрировано 1,37 тысячи компаний, основной вид деятельности которых — производство чая и кофе. Чантурия подчеркнул, что потребление горячих напитков и кофе в стране остается высоким, и представители бизнеса видят тенденцию.
«Кофе в последние 15-20 лет стал в России напитком определенного современного образа жизни. Для большинства людей кофе является лайфстайл-продуктом, сопровождающим их с утра до вечера. Думаю, фокус предпринимателей на кофейном бизнесе - реакция на то, что кофе - продукт высокого спроса. На фоне экономических сложностей, которые есть в ряде секторов, кофейный сектор и вообще сектор горячих напитков представляет собой островок стабильности. Поэтому многие компании, которые ранее не обращали внимания на этот рынок, предпочитают инвестировать в сектор. Это касается не только компаний, но и индивидуальных инвестиционных решений», - сказал он.
По словам собеседника НСН, кофейный бизнес также привлекает инвесторов низким порогом входа.
«Структурные изменения на рынке есть, что связано с тем, что кофе во всем мире подорожал. Реакция со стороны потребителя есть. Вместе с тем уверен, многие инвесторы, которые продолжают искать сферы приложения своих денег, смотрят на то, где есть стабильная история. Потребление кофе в других экономически развитых странах мира говорит о достаточно высоком потенциале российского рынка. Например, на европейском рынке потребление в разы больше. В какой-то стране может быть потребление до 10-11 килограммов на душу населения, а в России порядка двух килограммов. Рынок горячих напитков очень привлекателен. Мы видим, что есть определенные сложности, к примеру, наблюдаем изменения от ресторанного формата к фастфуду. Кофейни являются проектами с невысоким входом на рынок, с возможностью привлекать потребителя модным, востребованным, качественным продуктом, который доставляет удовольствие. Очевидно, при высокой цене на кофе, динамика положительного роста снижается, но пока еще есть потенциал», - заявил Чантурия.
В свою очередь директор сети кофеен «Паруса» Максим Гуральник в разговоре с НСН тоже связал растущий интерес к кофейному бизнесу с общей экономической ситуацией.
«Думаю, такой кратный рост обусловлен не столько популярностью потребления, сколько низкой базой. Многие производители везли кофе из-за рубежа. Сейчас кофе возят меньше, он не такой вкусный, он не такой свежий, и он дороже, замещается местными производителями. Также есть такой кейс, что огромные объемы кофе продаются на маркетплейсах в дрип-пакетах. Он продается тоннами, это мощный драйвер рынка. Многие производителей сегодня жарят кофе именно для дрип-пакетов. Кроме того, сейчас довольно кризисная ситуация, так называемое охлаждение экономики. Люди из верхних сегментов, к примеру, ресторанов, переходят на что-то более дешевое. Кофейни как раз хорошо замещают рестораны на этом поприще», - заметил он.
Как сообщалось в декабре 2025 года, натуральный зерновой кофе в России за год подорожал на 27–30%, а спрос на напитки из него снизился на 14–25%. Среди причин - засуха в Бразилии, сокращение производства робусты во Вьетнаме, инфляция и удорожание логистики.
Ранее стало известно, что Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии. За первый неполный месяц 2026 года закрылись 45 популярных заведений столицы закрылись. Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов объяснил «Радиоточке НСН», что ресторанный бизнес в Москве стал гораздо менее рентабельным. По его словам, выросла стоимость продуктов, фонд заработной платы, а выручка при этом уменьшилась, так как посетители переходят на готовую еду из магазинов.
