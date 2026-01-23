В свою очередь директор сети кофеен «Паруса» Максим Гуральник в разговоре с НСН тоже связал растущий интерес к кофейному бизнесу с общей экономической ситуацией.

«Думаю, такой кратный рост обусловлен не столько популярностью потребления, сколько низкой базой. Многие производители везли кофе из-за рубежа. Сейчас кофе возят меньше, он не такой вкусный, он не такой свежий, и он дороже, замещается местными производителями. Также есть такой кейс, что огромные объемы кофе продаются на маркетплейсах в дрип-пакетах. Он продается тоннами, это мощный драйвер рынка. Многие производителей сегодня жарят кофе именно для дрип-пакетов. Кроме того, сейчас довольно кризисная ситуация, так называемое охлаждение экономики. Люди из верхних сегментов, к примеру, ресторанов, переходят на что-то более дешевое. Кофейни как раз хорошо замещают рестораны на этом поприще», - заметил он.

Как сообщалось в декабре 2025 года, натуральный зерновой кофе в России за год подорожал на 27–30%, а спрос на напитки из него снизился на 14–25%. Среди причин - засуха в Бразилии, сокращение производства робусты во Вьетнаме, инфляция и удорожание логистики.

Ранее стало известно, что Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии. За первый неполный месяц 2026 года закрылись 45 популярных заведений столицы закрылись. Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов объяснил «Радиоточке НСН», что ресторанный бизнес в Москве стал гораздо менее рентабельным. По его словам, выросла стоимость продуктов, фонд заработной платы, а выручка при этом уменьшилась, так как посетители переходят на готовую еду из магазинов.

