Каждый десятый россиянин не собирается дарить новогодние подарки
Новый год — время подарков, но не для всех: каждый десятый россиянин в этом году не собирается их дарить, сообщает «Коммерсант».
Основными адресатами поздравлений по-прежнему остаются семья и дети. Любимых людей порадуют 40% респондентов, друзей — 30%. При этом тренд на подарок самому себе набирает силу: это планирует каждый шестой.
Средняя сумма расходов на подарки выросла до 18 тысяч рублей. Лидерами по бюджету ожидаемо стали Москва и Красноярск. 8% россиян начинают готовить подарки к Новому году за несколько месяцев. 18% предпочитают делать покупки за месяц до праздников.
Предпочтения в новогодних подарках остаются стабильными на протяжении последних лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
