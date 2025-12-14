Каждый десятый россиянин не собирается дарить новогодние подарки

Основными адресатами поздравлений по-прежнему остаются семья и дети. Любимых людей порадуют 40% респондентов, друзей — 30%. При этом тренд на подарок самому себе набирает силу: это планирует каждый шестой.

Средняя сумма расходов на подарки выросла до 18 тысяч рублей. Лидерами по бюджету ожидаемо стали Москва и Красноярск. 8% россиян начинают готовить подарки к Новому году за несколько месяцев. 18% предпочитают делать покупки за месяц до праздников.

Предпочтения в новогодних подарках остаются стабильными на протяжении последних лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

