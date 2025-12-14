Фицо: Запад побежит в РФ сразу после окончания конфликта на Украине
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине западные страны поспешат восстановить торгово-экономические связи с Россией, сообщает РИА Новости.
По его мнению, отказ от сотрудничества с Москвой носит временный характер. «Конфликт закончится, и все побегут в Россию. Вы ещё не видели такого лицемерия, которое предстоит увидеть», — заявил премьер.
В пример двойных стандартов он привёл ситуацию с энергоносителями: Словакию критикуют за покупку российского газа, хотя Москва продолжает быть главным поставщиком сжиженного газа для многих европейских стран.
Ранее ЕС установил сроки поэтапного запрета импорта российского СПГ, ЕС установил сроки поэтапного запрета импорта российского СПГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
