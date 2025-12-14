По его мнению, отказ от сотрудничества с Москвой носит временный характер. «Конфликт закончится, и все побегут в Россию. Вы ещё не видели такого лицемерия, которое предстоит увидеть», — заявил премьер.

В пример двойных стандартов он привёл ситуацию с энергоносителями: Словакию критикуют за покупку российского газа, хотя Москва продолжает быть главным поставщиком сжиженного газа для многих европейских стран.

Ранее ЕС установил сроки поэтапного запрета импорта российского СПГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


