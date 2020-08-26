В РАН спрогнозировали 80 рублей за доллар

«Курс рубля по-прежнему очень связан с ценой нефти. Но прямой связи теперь нет. Эпоха дорогой нефти в долгосрочной перспективе закончилась, поэтому не нужно думать, что начнется повышение курса рубля. А сегодня у нас много краткосрочных факторов, которые давят на рубль. Белоруссия, которая очень важна геополитически. Несчастье с Навальным, которое углубляет отчуждение России и Запада. Еще важный фактор – это выход иностранцев из российского долга. Также правительство пытается с помощью девальвации, как оно считает, управляемой, увеличить доходы бюджета. Мы сейчас переживаем волатильность, но тенденция к снижению курса рубля. Обвального падения рубля не будет, но дело идет к 78-80 рублям за доллар», - сказал Гринберг.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил в эфире НСН, что к концу 2020 года ожидает очередное обрушение рубля.

