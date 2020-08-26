В РАН спрогнозировали 80 рублей за доллар

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН объяснил ослабление рубля кризисом в Белоруссии, отравлением Навального и управляемой девальвацией рубля российским правительством.



Почти 76 рублей достиг курс доллара на Московской бирже. Курс евро достиг 89,5 рубля, это максимальный показатель с марта.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН объяснил причины ослабления рубля.

Аналитик спрогнозировал рост курса доллара осенью

«Курс рубля по-прежнему очень связан с ценой нефти. Но прямой связи теперь нет. Эпоха дорогой нефти в долгосрочной перспективе закончилась, поэтому не нужно думать, что начнется повышение курса рубля. А сегодня у нас много краткосрочных факторов, которые давят на рубль. Белоруссия, которая очень важна геополитически. Несчастье с Навальным, которое углубляет отчуждение России и Запада. Еще важный фактор – это выход иностранцев из российского долга. Также правительство пытается с помощью девальвации, как оно считает, управляемой, увеличить доходы бюджета. Мы сейчас переживаем волатильность, но тенденция к снижению курса рубля. Обвального падения рубля не будет, но дело идет к 78-80 рублям за доллар», - сказал Гринберг.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил в эфире НСН, что к концу 2020 года ожидает очередное обрушение рубля.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Кутузов
ТЕГИ:РубльКурс Доллара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры