Аналитик спрогнозировал рост курса доллара осенью
Курс доллара осенью этого года зафиксируется в диапазоне от 75 до 77 рублей, однако в отдельные «критические» моменты может падать и до 80 рублей. Такой прогноз дал финансовый аналитик Виталий Калугин, сообщает Ura.ru.
По его мнению, к росту доллара могут привести геополитические разногласия, выборы в США и новые санкции. Кроме того, на позиции российской валюты повлияет большой бюджетный дефицит.
С точки зрения Калугина рискованной будет ситуация с падением рубля на 10-15%, но в этом году аналитик подобной динамики не ждёт.
Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции НСН допустил ослабление рубля на 10-15% к концу года. Экономист Владислав Жуковский прогнозировал провал рубля в диапазон 80-85 рублей за доллар.
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