Академик РАН уверен, что введение квот не ударит по российскому семеноводству

Ранее «Известия» сообщали, что представители Российского соевого союза, производители картофеля, зерна и овощей направили письмо Владимиру Путину с просьбой дать поручение профильным министерствам сфокусировать усилия на развитии отечественной селекции и семеноводства. Так аграрии отреагировали на проект правительства, в котором сказано о праве Минсельхоза, Минэкономразвития и ФАС устанавливать квоты на ввоз импортных семян до конца 2022 года. Речь идет об иностранных семенах картофеля, пшеницы, кукурузы и других культур, от которых Россия по-прежнему зависима. По мнению Лачуги, вопросы семеноводства должны регулироваться государством с привлечением бизнес-структур.

«Семена — это лишь частично проблема рынка. В основном это дело государственное с привлечением бизнес-структур. Должна функционировать мощная государственная система по семеноводству, питомниководству и племделу. К сожалению, не всегда удаётся отстоять отечественные семена, потому что в Минсельхозе нет системы и структуры, которая бы отвечала за семена, как это было в советское время. Сегодня в России высевается 150 видов семян общим объёмом 11-12 млн т. Каждая из культур важна и нужна», — сказал Лачуга.

По мнению собеседника «Радиоточки НСН», введение квот не ударит по площади посевов и урожайности.

«Удар придётся по тем, кто не желает увеличения доли отечественных семян. Я и всё наше отделение выступаем за то, чтобы 90% от общего объёма занимали отечественные семена. Конечно, можно завозить зарубежные семена, соревноваться, изучать, ставить опыты, но всё же львиная доля объёма должна оставаться за отечественными семенами. Государство никому не должно доверять семеноводство, повторюсь, привлекая бизнес-структуры», — заявил учёный.

Академик также обозначил долю российских семян на российском рынке сегодня.

«По разным культурам она разная. Например, по пшенице у нас 95-98% отечественных семян, а с сахарной свёклой дело обстоит гораздо хуже из-за массовой продажи, приватизации и разорения заводов в девяностые годы. В советское время у нас было 100% отечественных семян, мы ни капли не зависели от зарубежных поставок. Впредь мы будем поддерживать продовольственную безопасность страны», — заключил аграрий.

Ранее экс-президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России ежегодно высаживают до 6 тысяч га виноградников.

