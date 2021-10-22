Россиян предупредили о подорожании сосисок и колбас
Более десяти крупнейших производителей колбас и сосисок в России предупредили ритейлеров о подорожании продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей торговых сетей.
С конца октября — начала ноября ожидается рост на 7-20 процентов. Повышение стоимости мясной продукции связано с подорожанием моющих средств, упаковки, яичного меланжа и мяса.
Как сообщили в Минсельхозе, для стабилизации ситуации предпринимаются меры. Так, планируется выделение мясопереработчикам десяти миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.
Как сообщалось, овощи и фрукты больше всего подорожают в России к Новому году, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
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