Россиян предупредили о подорожании сосисок и колбас

Более десяти крупнейших производителей колбас и сосисок в России предупредили ритейлеров о подорожании продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей торговых сетей.

С конца октября — начала ноября ожидается рост на 7-20 процентов. Повышение стоимости мясной продукции связано с подорожанием моющих средств, упаковки, яичного меланжа и мяса.

Как сообщили в Минсельхозе, для стабилизации ситуации предпринимаются меры. Так, планируется выделение мясопереработчикам десяти миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

Как сообщалось, овощи и фрукты больше всего подорожают в России к Новому году, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

