В правительстве рассказали о введении моратория на объявление банкротства
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в правительстве в ближайшее время планируют ввести мораторий на объявление банкротства. Об этом он рассказал во время совещания с главами регионов и руководителями крупных промышленных компаний, сообщает пресс-служба кабмина.
Помимо этого Белоусов анонсировал ещё ряд послаблений для российского бизнеса.
«Это снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, а также увеличение лимита по Системе быстрых платежей Банка России», - отметил первый вице-премьер.
По его словам, все эти меры поддержки бизнеса будут запущены уже в ближайшие дни и должны быть реализованы максимально быстро.
Ранее СМИ сообщали, что в России могут приостановить обязательную маркировку товаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Уже не «партнёры»: Кремль оценил возможность встречи Путина и Байдена
- В правительстве рассказали о введении моратория на объявление банкротства
- «Едут рассудком»: Песков отреагировал на призыв сенатора США «ликвидировать» Путина
- Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине
- МИД Черногории объявил о высылке российского дипломата
- Лукашенко: Белорусы готовы биться и умирать
- В Россию из Донбасса приехало около 20 тысяч детей
- Путин заявил, что Россия продолжит свое развитие
- В ЕС могут расширить список банков России, отключенных от SWIFT
- Еще одна авиакомпания РФ приостановила полеты за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru