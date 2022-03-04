В правительстве рассказали о введении моратория на объявление банкротства

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в правительстве в ближайшее время планируют ввести мораторий на объявление банкротства. Об этом он рассказал во время совещания с главами регионов и руководителями крупных промышленных компаний, сообщает пресс-служба кабмина.

Помимо этого Белоусов анонсировал ещё ряд послаблений для российского бизнеса.