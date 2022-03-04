В правительстве рассказали о введении моратория на объявление банкротства

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в правительстве в ближайшее время планируют ввести мораторий на объявление банкротства. Об этом он рассказал во время совещания с главами регионов и руководителями крупных промышленных компаний, сообщает пресс-служба кабмина.

Помимо этого Белоусов анонсировал ещё ряд послаблений для российского бизнеса.

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«Это снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, а также увеличение лимита по Системе быстрых платежей Банка России», - отметил первый вице-премьер.

По его словам, все эти меры поддержки бизнеса будут запущены уже в ближайшие дни и должны быть реализованы максимально быстро.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут приостановить обязательную маркировку товаров.

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Фото: kremlin.ru
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