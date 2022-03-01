Россия потратит до 1 трлн рублей из ФНБ на выкуп акций компаний РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении до одного триллиона рублей из Фонда национального благосостояния на приобретение акций российских компаний в текущем году. Осуществить процедуру поручено министерству финансов.

Распоряжение подписано 26 февраля. Информацию также подтвердил источник в кабинете министров, передает ТАСС.

В ходе совещания по экономическим вопросам Михаил Мишустин сегодня завил, что российские власти будут уделять особое внимание поддержке отечественного бизнеса в условиях санкций. Премьер-министр пообещал создать предпринимателям максимально благоприятные условия, убрать лишние административные барьеры, упростить механизм государственных закупок.

Мишустин назвал стабилизацию рынков первоочередной задачей. Он напомнил, что участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступит на их счета в уполномоченных банках от нерезидентов.

Второе направление - это фондовый рынок. Указом президента публичным акционерным обществам позволено приобретать свои акции до конца текущего года. Это даст им возможность обеспечить необходимую капитализацию.

