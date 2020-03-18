Торговые сети объяснили пустые полки в магазинах

В российских магазинах пустуют полки не из-за того, что возник дефицит товаров, а потому что есть проблемы в логистике. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пишет URA.RU.

По словам директора по внешним связям АКОРТ Ильи Власенко, сейчас ритейлеры перестраивают все логистические схемы. Результатом должна стать ускоренная доставка товаров повышенного спроса в магазины, пишет «Газета.ру».

Власенко также подчеркнул, что если в настоящее время какого-то товара нет на полках, то это значит, что он либо в пути, либо на складе, сообщает РИА ФАН.