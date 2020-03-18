Торговые сети объяснили пустые полки в магазинах

В российских магазинах пустуют полки не из-за того, что возник дефицит товаров, а потому что есть проблемы в логистике. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пишет URA.RU.

По словам директора по внешним связям АКОРТ Ильи Власенко, сейчас ритейлеры перестраивают все логистические схемы. Результатом должна стать ускоренная доставка товаров повышенного спроса в магазины, пишет «Газета.ру».

Власенко также подчеркнул, что если в настоящее время какого-то товара нет на полках, то это значит, что он либо в пути, либо на складе, сообщает РИА ФАН.

Продуктов в магазинах хватит на восемь недель

Накануне президент Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН выразил сомнение, что призыв президента возымеет серьёзный эффект.

«Большинство уверены, что это какая-то безысходность, конец света, только надежда на Бога и полки в магазинах. Президент предложил разумное, но я не уверен, что его послушают», - отметил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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