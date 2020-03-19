Мантуров развенчал миф о супердоходах ритейлеров из-за коронавируса
Ритейлеры несут огромные издержки в связи с ажиотажным спросом россиян и мерами по обеспечению безопасности на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Он пояснил, что ритейлеры вынуждены увеличивать число сотрудников из-за сложившейся ситуации.
Таким образом, он развеял миф о том, что магазины на ажиотажем спросе на продукты и прочие товары получают суперприбыль.
«Многие думают, что сегодня торговые сети на этом зарабатывают <...> Предприятия торговли несут сегодня огромные издержки на увеличение персонала, который работает в первую очередь на логистических центрах, в торговых залах, чтобы обеспечивать завоз и размещение этой продукции», — сказал министр торговли.
Глава Минпромторга также пояснил, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, все торговые залы должны проходить санобработку в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что в российских магазинах пустуют полки не из-за того, что возник дефицит товаров, а потому что есть проблемы в логистике.
Правительство РФ с 20 марта начнет мониторинг цен в стране. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, цены будут внимательно отслеживаться в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации.
Ранее Федеральная антимонопльная служба начала получать сообщения о росте цен на гречку, сахар, муку.
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