Мантуров развенчал миф о супердоходах ритейлеров из-за коронавируса

Таким образом, он развеял миф о том, что магазины на ажиотажем спросе на продукты и прочие товары получают суперприбыль.

«Многие думают, что сегодня торговые сети на этом зарабатывают <...> Предприятия торговли несут сегодня огромные издержки на увеличение персонала, который работает в первую очередь на логистических центрах, в торговых залах, чтобы обеспечивать завоз и размещение этой продукции», — сказал министр торговли.



Глава Минпромторга также пояснил, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, все торговые залы должны проходить санобработку в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что в российских магазинах пустуют полки не из-за того, что возник дефицит товаров, а потому что есть проблемы в логистике.

Правительство РФ с 20 марта начнет мониторинг цен в стране. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, цены будут внимательно отслеживаться в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации.

Ранее Федеральная антимонопльная служба начала получать сообщения о росте цен на гречку, сахар, муку.







