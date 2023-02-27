Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро
Минфин Бельгии отчитался о заморозке российских активов на 58 миллиардов евро.
В ведомстве отметили, что это стало самой крупной суммой среди стран Евросоюза. Также в министерстве сообщили о блокировке российских финансовых транзакций на сумму 191 миллиард евро.
Также сообщалось о заморозке активов на 20 миллиардов евро, принадлежащим российским частным лицам и организациям.
Ранее совет Евросоюза обязал попавших под антироссийские санкции сообщить о наличии своих активов в европейских странах.
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