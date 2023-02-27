Совет ЕС обязал попавших под санкции сообщить о своих активах в Европе
Лица и организации, которые попали в антироссийские санкционные списки, обязаны сообщить о своих активах в странах Евросоюза. Такое решение принял Совет ЕС.
Как говорится в «Официальном журнале ЕС», данную информацию попавшие в «чёрный» список должны сообщить национальным или европейским регуляторам, после чего им следует сотрудничать с местными властями в работе по их блокированию.
Отмечается, что отказ от выполнения этих требований Совет ЕС будет расценивать как уклонение от санкций.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз принял 10-ый пакет антироссийских санкций, в который вошло 121 физическое и юридическое лицо, включены ограничения на импорт и экспорт из РФ, сообщает НСН.
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