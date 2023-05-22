В Польше назвали условие отказа от российского пропана-бутана
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава готова отказаться от импорта российского пропана-бутана (газа LPG), но только одновременно со всеми странами Евросоюза, сообщает РИА Новости.
По его словам, на данный момент такого решения на уровне содружества нет, значит и запрета такого нет.
«Мы ожидаем, что запрет импорта газа LPG будет солидарным в рамках всех стран Европейского союза», - заключил Мюллер.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства заявил, что с целью поддержания мировой конъюнктуры российскими властями было принято решение сократить добычу газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru