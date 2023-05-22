В Польше назвали условие отказа от российского пропана-бутана

По его словам, на данный момент такого решения на уровне содружества нет, значит и запрета такого нет.

«Мы ожидаем, что запрет импорта газа LPG будет солидарным в рамках всех стран Европейского союза», - заключил Мюллер.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства заявил, что с целью поддержания мировой конъюнктуры российскими властями было принято решение сократить добычу газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

