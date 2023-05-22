Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку газа

Как отметили в компании, стороны завершили переговоры по вопросу оплаты поставок топлива. В прошлом году «Газпром экспорт» потребовал от Gasum вносить все согласованные в договоре платежи в рублях. Финская компания не приняла требования и передала дело в арбитраж Стокгольма.

«Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, поэтому Gasum расторг долгосрочный контракт», — отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен отказываться от контрактов с компанией «Газпром», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

