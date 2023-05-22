Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку газа
Финская государственная компания Gasum приняла решение расторгнуть долгосрочный контракт с российским «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного газа. Об этом говорится в заявлении Gasum.
Как отметили в компании, стороны завершили переговоры по вопросу оплаты поставок топлива. В прошлом году «Газпром экспорт» потребовал от Gasum вносить все согласованные в договоре платежи в рублях. Финская компания не приняла требования и передала дело в арбитраж Стокгольма.
«Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, поэтому Gasum расторг долгосрочный контракт», — отмечается в сообщении.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен отказываться от контрактов с компанией «Газпром», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru